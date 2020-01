"¿No vas a Supervivientes por si te acusan de robar comida?": La maldad que Jorge Javier soltó a Cifuentes Ecoteuve.es 12/01/2020 - 11:38 0 Comentarios

La expresidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que no participará en el reality

Jorge Javier Vázquez entrevistó a Cristina Cifuentes en Sábado Dleuxe. El presentador charló con la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre su abrupta dimisión en 2018, pero también hubo tiempo para el humor, a propósito de los rumores que situaban a la política en Supervivientes.

Cifuentes insistió en que no concursará en el popular programa de Telecinco -"yo ya soy una superviviente"- y Jorge Javier aprovechó para lanzarle una maldad en tono de humor.

"¿Es verdad que una de las razones por la que no vas es porque temías que el partido maniobrara para que la organización te acusase de robar comida?", espetó el presentador.

Lea también: Cifuentes: "Soraya nunca me tuvo mucho cariño"

Cifuentes se lo tomó bien y respondió con otra ironía: "Hay algo mejor. Imagínate que estoy sola en el Palafito diciendo: ¡Que no me voy: que me quedo!". La frase tiene que ver con el vídeo que ella misma colgó cuando pedían su dimisión por el 'caso Máster' y ella se negaba inicialmente a dejar el cargo.

Cifuentes explicó que desde que salió el rumor de su fichaje por Supervivientes ha leído muchas bromas en Twitter en referencia al robo de cocos o de cremas solares... "La gente podría tener más imaginación", dijo entre risas.