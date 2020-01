Cifuentes dice que a Soraya Sáenz de Santamaría le "falta empatía": "Nunca me tuvo mucho cariño" Ecoteuve.es 11/01/2020 - 23:15 4 Comentarios

La expresidenta de la Comunidad de Madrid acude como invitada a 'Sábado Deluxe'

Cristina Cifuentes no va a Supervivientes pero sí a Sábado Deluxe, el programa que emite Telecinco. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que no concursará en el reality porque "yo ya soy una superviviente demostrada".

"¿Si hubieras ido y tuvieras que estar en el Palafito, preferirías estar a solas con María Dolores de Cospedal o con Soraya Sáenz de Santamaría?", le ha preguntado Jorge Javier. "Con Cospedal, sin dudarlo. Y nos lo pasaríamos fenomenal las dos. La tengo mucho cariño y gana en las distancias cortas", ha respondido.

El presentador le ha preguntado si su relación con Sáenz de Santamaría era tan mala como se ha rumoreado. "Yo nunca me lleve mal, pero a mí nunca me tuvo mucho cariño por algún motivo que no comprendo. Nunca tuve un enfrentamiento y creía que la relación era buena".

"¿Crees que es buena persona?", ha insistido Jorge Javier. "Según mi leal entender, tiene muchas cualidades buenas pero le falta un poco de empatía".

"Soy de Belén Esteban. Que nadie me la toque"

En su entrevista, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Cifuentes de parte de quién está en la última guerra de Sálvame: ¿Belén Esteban o Mila Ximénez? "Soy de Belén Esteban. Que nadie me la toque", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Sobre su rechazo de Supervivientes, Jorge Javier ha aprovechado para lanzarle una maldad: "¿Es verdad que una de las razones por la que no vas es porque temías que el partido maniobrara para que la organización te acusase de robar comida?"

Cifuentes se lo ha tomado bien y ha respondido con otra ironía: "Hay algo mejor. Imagínate en el Palafito diciendo: ¡Que no me voy: me quedo!"