Bertín descoloca a Kiko Rivera: "Me enteré hace 15 días de que tienes una hermana" Ecoteuve.es 11/01/2020 - 11:03 0 Comentarios

'Mi casa es la tuya' volvió a Telecinco con la entrevista al hijo de Isabel Pantoja

Bertín Osborne entrevistó este viernes a Kiko Rivera en Mi casa es la tuya. El hijo de Isabel Pantoja habló de diversos capítulos de su vida personal y su hermana Isa fue uno de los asuntos que más dieron que hablar. De hecho, provocó un impactante comentario del presentador.

"Te prometo que me he enterado hace 15 días que tienes una hermana", dijo Bertín Osborne ante un incrédulo Kiko. "A mí me hablas de caballos o de fútbol y te digo de todo... Pero te lo juro, por mi hijo Kike ,que me he enterado de que tienes una hermana hace 15 días".

"Me sonaba que hace años tu madre fue a Ámerica a adoptar a una niña pero pensé que era la hija de Rocío Jurado y José", añadió el presentador.

"Mi hermana me ha defraudado"

"El momento en el que llegó mi hermana fue el momento más bonito que me pasó en la vida", dijo Kiko al principio, aunque luego no dudó de afirmar que ahora está defraudado con ella. "Mi hermana era un ejemplo, todo lo contrario que yo, me sentía orgulloso de ella. Pero se le cruzó el cable rojo, se quedó embarazada con diecisiete años, a los dieciocho años se fue de casa. Una cosa surrealista".

"Mi hermana ha cambiado tanto tengo una pena tan grande que me emociono porque me ha defraudado porque ella más que una hermana era una hija", continuó.

"Temo que mi hermana haya querido imitar mis locuras y le hayan salido las cosas un poco peor, me siento culpable en ese sentido", dijo Kiko. "Mi hermana dijo un comentario que me partió el alma y con el que dije 'ya no quiero verte más'. Dijo que ella, al menos, no tenía ni vicios ni problemas con la justicia". "Mi madre lo está pasando muy mal por mi hermana", explicó el cantante. "Mi hermana me ha defraudado, ha hecho mucho daño a la familia".