Javier Cansado, obligado a responder delante de su hija a la pregunta más comprometida de Broncano

La hija del humorista, que es guionista del programa, le sorprendió en directo

Javier Cansado asistió este jueves a La Resistencia para presentar el corto Un Mundo Salvaje. Era la segunda ocasión que el humorista acudía al programa presentado por David Broncano, por lo que ya sabía que se encontraría con las preguntas referentes a cuánto dinero tiene en el banco y a las relaciones sexuales que había tenido en el último mes.

Lo que Cansado no se imaginaba es que al llegar el tramo final de la entrevista, y con él la última y más comprometida cuestión, la del sexo, entraría su hija Helena Pozuelo (que es guionista del programa) en el plató: "La idea que tiene tu hija es estar presente y en silencio", dijo Broncano, ante el asombro de su padre.

"Bueno, a ver, yo follo días alternos. Día no, día no, día no... día sí. Pero lo importante en mi estado, que tengo buena salud, es la calidad y no la cantidad", empezó a responder el integrante de Ilustres Ignorantes cuando le cortó su hija afirmando que igual se iba del plató.

Broncano le dijo que podía irse y Cansado continuó con su símil: "Lo importante, desde mi punto de vista, no es saber cuántos leucocitos tienes en la sangre, sino conocer si hay salseo y están en movimiento. Puedo follar poco al mes, pero hay que verlo. Hay que estar ahí para ver ese volcán. No follo mucho, pero porque vitalmente no puedes, no tienes tiempo y lo tienes que planear".

Cuando concluyó la respuesta, le tocó el turno a la joven de valorarla. "Me arrepiento un poco de esto. Era justo lo opuesto a lo que había pensado ponerte en la entrevista en un inicio, que era que no quiero saber sus relaciones", le comentó al presentador.

"Deberías estar contenta por tu padre, que no hay mucha actividad, pero es muy eficiente", le afirmó Broncano. "Y por mi madre", respondió instantáneamente Helena, antes de salir del plató. Cansado concluyó afirmando: "Se pasa bien, pero es una situación donde uno es muy vulnerable".