Roberto Leal, tras sus Campanadas más duras: "Hice lo mismo que cualquier trabajador al que se le ha muerto su padre" Adrián Ruiz 10:01 - 11/01/2020 | 10:05 - 11/01/20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al presentador ante el estreno de 'OT 2020' en La 1

Televisión Española estrena este domingo 12 de enero Operación Triunfo 2020, la tercera edición consecutiva del talent desde su vuelta a la cadena pública. Nina regresa al programa como jurado (junto a Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués), Noemí Galera volverá a ser la directora de la Academia y Roberto Leal repetirá un año más como maestro de ceremonias de las galas tras presentar sus Campanadas más duras en La 1 cuatro días después del fallecimiento de su padre.

El sevillano dio las uvas el pasado 31 de diciembre junto a Anne Igartiburu y realizó un aplaudido discurso de homenaje a su progenitor que erizó la piel de su compañera y la de todos los espectadores. "Tenemos llamadas perdidas de nuestros padres, tenemos mensajes que vamos posponiendo y algún día será tarde. Hay que disfrutar de la vida y de la gente que nos rodea, que es lo más importante", dijo Leal desde la Puerta del Sol.

A pesar de la gran emoción que vivió en ese momento, Roberto Leal ha querido restarle épica a su gesto: "Es cierto que cuando tu oficio es ponerte delante de una cámara, si te pasa una cosa así, todo se magnifica porque tienes que dar la cara. Pero creo que no he hecho nada excepcional que no haya hecho cualquier otro trabajador al que se le ha muerto su padre. Si eres camionero, a los cuatro días tienes que volver a trabajar", asegura el presentador en palabras a ECOTEUVE.ES.

"A mí me ha pasado que se me veía en televisión y entiendo que mucha gente ese día dijera: 'Hostia, le estamos viendo cuando le acaba de pasar esto'. Fue especial para mí y tuve que hacer entrañas al principio, pero una vez sales allí, ya está", declara Roberto Leal antes de valorar las reacciones de sus seguidores y allegados al mensaje que lanzó en La 1.

"Fue bastante especial y al final ese comentario, que luego muchos dijeron que había sido muy bonito, me salió de las entrañas. Cualquiera lo hubiera dicho si tuviera ese momento. Es una forma de hacerle un homenaje, tanto a él como a las personas que dijimos", señala antes de afirmar que "ahora toca recolocar todo poco a poco y ya está". "Será cuestión de tiempo", vaticina.

Roberto, ¿menos "colega" de los concursantes de OT?

Dejando a un lado su revés personal, Roberto Leal se encuentra muy ilusionado ante el estreno de la nueva edición de Operación Triunfo, que vuelve a La 1 con importantes cambios en la mecánica para hacer más tensas las galas. Para ello, según explico Tinet Rubira el pasado mes de octubre durante el primer casting de Barcelona, el presentador deberá tomar algo de distancia con los participantes.

"Hay otras maneras de tensionar el ambiente. Por ejemplo, Roberto Leal es muy colega de los concursantes y, a veces, tendría que hacerles preguntas más directas. Pero eso no es culpa de Roberto, es culpa de todos nosotros porque, en el fondo, los concursantes nos dan penilla", aseguró el director de Gestmusic a ECOTEUVE.ES en lo que parecía un cambio de rumbo en la actitud del andaluz durante las galas.

Sin embargo, esta es una medida con la que Roberto Leal no se muestra tan de acuerdo: "Tinet Rubira y TVE son muy listos y si quisieran a alguien que fuese de otra manera, que tensione las galas o que fuese otro tipo de presentador, lo tendrían. Yo no puedo cambiar mi forma de presentar porque no sé hacerlo. No sé si es mejor o peor. Si hay momentos de tensión, los habrá, pero a un programa como este no venimos a meternos en ninguna tensión, sino a disfrutar", asegura el sevillano, que se muestra encantado con la vuelta de Nina.

"Yo era en 2001 fan de Operación Triunfo, tengo la misma edad que Bisbal, y soy de esa generación de OT y conozco a la perfección el formato. Para mí ella es un referente y creo que va a ser muy importante dentro del jurado. Es una manera también de acercar a ese público del primer OT y que se asome a nuestras galas ahora", señala.