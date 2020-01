Javier Negre reaparece y se defiende: "Nunca me he inventado una entrevista" Ecoteuve.es 10/01/2020 - 12:54 1 Comentario

El periodista denuncia ser víctima de "una cacería política por parte del independentismo y Podemos"

Javier Negre ha reaparecido en televisión después de más de un mes apartado de la primera línea. El periodista ha explicado que su ausencia no se ha debido a la polémica que surgió recientemente por un reportaje que firmaba en El Mundo. "Ha sido por lo mas importante de mi vida, que es mi madre. Cuando empezó la sesiones de quimioterapia, me pidió estar con ella. Y ella está por encima de todo".

El colaborador de Ana Rosa Quintana ha explicado, por otra parte, su versión sobre el artículo que El Mundo tuvo que rectificar por orden de un juez, relativo a entrevista que publicó Javier Negre en 2016 a una supuesta expareja de Sergio Morate García, conocido como 'El asesino de Cuenca', que fue condenado a 48 años de cárcel por el asesinato de su exnovia y la amiga de esta.



Se trataba de una entrevista que "jamás fue concedida", tal y como decía la rectificación del periódico, pero eso no quiere decir que fuera inventada, como sí aseguraron algunos medios y, sobre todo, tuiteros. "No se ha inventado ninguna declaración", aclaró El Mundo días después.



Y eso mismo es lo que ha defendido Negre en su reaparición en El programa de Ana Rosa. "Yo nunca me he inventado una entrevista", ha insistido el periodista después de que El Mundo realizase una investigación sobre lo sucedido. "Se ha acreditado la veracidad de la grabación y que línea a línea [las declaraciones] son tal cual".



"¿Te saltaste un off the record?", ha preguntado Ana Rosa. "Ella sabía que yo la estaba grabando", ha asegurado Negre. "Se pixeló mal una foto y esa fue una de las razones que nos llevaron a la condena", ha argumentado. "El juez estima que la entrevista, formalmente, jurídicamente, no se produjo. Y que lo que hice fue un reportaje, no una entrevista. Pero yo no me he inventado ninguna declaración", ha insistido.

"Según el criterio del juez, formalmente no era una entrevista. Pero yo estoy tranquilo. Yo tengo la grabación. Defiendo mi inocencia", ha continuado Negre, que lamenta ser víctima de "una cacería contra mi persona por parte del independentismo y el entorno de Podemos para colocar el titular fake de que he sido condenado por inventarme una entrevista. Y eso es falso".

En las explicaciones que dio El Mundo, el diario decía que "lo publicado el 21 de febrero de 2016 fueron unas declaraciones puntuales que formaban parte de un reportaje más amplio, manifestaciones que la persona aludida no autorizó a que fueran publicadas y, por las que, sobra decir, se vulneró su derecho a la intimidad y su estatuto de protección". Asimismo, añadía: "Existen pruebas sonoras de las declaraciones que, en el momento procesal oportuno, fueron aportadas a las actuaciones".