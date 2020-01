El duro ataque de Wyoming a Isabel Díaz Ayuso: "¿Qué podemos esperar de alguien como ella?" Ecoteuve.es 10/01/2020 - 10:51 0 Comentarios

El presentador de La Sexta carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid

Mamen Mendizábal ha realizado este viernes, en el tramo final de Más vale tarde, una conexión en directo con el plató de El Intermedio, en el que se encontraba preparado el Gran Wyoming para arrancar una nueva emisión de su programa. La presentadora habló con su compañero de cadena para que hiciera su particular análisis sobre algunos de los aspectos más destacados de la actualidad política del país.

Wyoming fue especialmente mordaz con Isabel Díaz Ayuso, que sorprendía estos días con unas declaraciones en las que aseguraba que el nuevo Gobierno quería "atentar contra la propiedad, las empresas y la educación": "Cuando la veo hablando de que van a defender la Comunidad de Madrid...", ha empezado diciendo mientras definía a la política como "una hooligan de partido".

"¿Es una grande o no es una grande? Que haya un personaje tan estrambótico, por no decir otra cosa, estimula un poquito", afirmó el cómico entre risas destacando que los políticos "tienen que tener muy claro que representan a la gente que le ha votado y a la que no le va a votar jamás", defendió el presentador que prometió que en su caso, "no la va a votar nunca".

"¿Qué podemos esperar de la persona que llevaba la página del perro de Esperanza Aguirre?", reflexionó Wyoming haciendo referencia al antiguo trabajo de Ayuso como Community Manager. Finalmente, el humorista destacó que quien ha atentado contra la sanidad han sido los gobiernos del Partido Popular con su política de recortes.

"Se habla siempre de Bildu, el terrorismo... pero hay políticas que son criminales. Yo tengo muchos compañeros médicos y lo que peor llevan es el maltrato de la institución con ellos. Pero lo que ha hecho esta gente con los recortes han generado muchos problemas", lamentó Wyoming.