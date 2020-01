Ana Rosa cumple 15 años en Telecinco y presume de imagen con la misma ropa que el primer día Ecoteuve.es 11:17 - 10/01/2020 0 Comentarios

"Los que crean que me voy, van listos", dice la presentadora

El Programa de Ana Rosa está de celebración y es que cumple 15 años de emisión en Telecinco. La presentadora del espacio ha querido agradecer al público su fidelidad y ha recordado un vídeo en el que se mostraban los primeros minutos del magacín, allá por 2005.

"10 de enero de 2020, justo hoy, hace 15 años, les daba los buenos días por primera vez y este programa comenzaba su andadura", manifestaba Quintana. "15 años rodeada por los mejores profesionales que nos han permitido llevarles a sus casas, cada mañana, toda la actualidad de cada jornada, las mejores exclusivas y las entrevistas a los personajes más relevantes del momento".

Por último, la comunicadora ha querido dedicar unas palabras a público del espacio: "Queremos darles las gracias por seguir eligiéndolos cada mañana como su opción preferida para informarse. Esto nos convierte en el magacín más longevo de la televisión de España y además, imbatido".

La misma ropa que hace 15 años

Ana Rosa Quintana ha aprovechado el aniversario del programa para presumir de imagen. "Me he puesto la ropa de hace 15 años... así que vanos aguantando", ha dicho la presentadora. "Los que crean que me voy, van listos".

Quintana, incluso, se ha levantado de la silla para mostrar su figura. "Esto es lo que hay. Y el año que viene, mejor", ha comentado entre los aplausos de sus compañeros. La presentadora cumplirá este domingo 64 años.