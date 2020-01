La inesperada confesión de una mujer en 'First Dates': "No me gustan los hombres machistas, y eso que voto a VOX" Ecoteuve.es 10:42 - 10/01/2020 0 Comentarios

Nadia y Jorge acudieron al dating show presentado por Carlos Sobera

First Dates recibió a nuevos solteros que buscan encontrar el amor. Jorge, un valenciano de 46 años, aseguró nada más entrar que "creo que la mujer da mucha estabilidad a los hombres". Además, confesó que busca "formar una familia y tener un hijo". Su cita fue Nadia, quién manifestó que "me encanta la juerga y salir donde sea".

Durante la cita, los comensales hablaron sobre sus gustos y Jorge expresó que "no tengo prototipo pero me gustan las chicas sencillas, amables y sinceras. Que no les guste discutir". Por su parte, Nadia confesó que "no le gustan los hombres machistas... Y eso que voto a VOX".

Aunque los nervios fueron disminuyendo durante la cita, la valenciana se dio cuenta de que no tenían muchas cosas en común y así lo hizo saber en el confesionario del programa: "No compartimos aficiones ni compartimos nada. No le gusta beber ni los toros".

Por último, ambos se pronunciaron sobre si tendrían una segunda cita para seguir conociéndose fuera. El primero fue Jorge y expresó que "no me gustaría pero sí continuar la amistad. Es una mujer increíble pero chocamos en algo y sobretodo los toros y lo de beber". Asimismo, Nadia compartió su opinión: "No he sentido feeling ni atracción ni nada. Me ha caído muy bien pero no he sentido nada".