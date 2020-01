El protocolo de 'OT 2020' para evitar un 'caso Carlota' en la Academia del talent Adrián Ruiz 19:40 - 9/01/2020 0 Comentarios

Noemí Galera explica las medidas de seguridad que se aplicarán este año en la escuela

"Los concursantes tendrán un sistema en las habitaciones para avisar a producción si pasa algo"

"He pedido que esta edición se prohiba el alcohol, no es un buen ejemplo para dar"

Operación Triunfo regresa este domingo a TVE con el estreno de la tercera edición consecutiva del concurso en su nueva etapa en la cadena pública. El programa ha dado un vuelco en la mecánica de las nominaciones -con el objetivo de proporcionar más tensión y emoción a las galas-, ha incorporado nuevos rostros a su claustro de profesores y ha renovado al completo su mesa del jurado. "Nos vamos a ganar la renovación", aseguró este jueves Tinet Rubira, director de Gestmusic, durante una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

El talent musical también ha implementado algunos cambios en la Academia, que contará este curso con un aula de composición y que ha ampliado algunas de sus áreas, como la famosa sala del piano en la que Manu Guix supervisa los ensayos de sus alumnos. Además, los responsables del formato ha querido reforzar el protocolo que garantiza la seguridad de los habitantes de la escuela tras cobrar repercusión el polémico caso de Carlota Prado en la casa de Gran Hermano Revolution.

Así lo ha explicado Noemí Galera, directora de la Academia, en declaraciones a un reducido grupos de medios entre los que se encontraba ECOTEUVE.ES. "Es muy diferente un programa del otro", ha comenzado matizando en alusión al reality de Telecinco. "Pero este año, por ejemplo, los concursantes tendrán en las habitaciones un sistema para avisar enseguida a producción si pasa cualquier cosa", ha desvelado.

"Por otro lado, ellos saben que solamente saliendo de la habitación, siempre hay una persona fuera. En el pasillo también tienen una cámara, que ellos saben cuál es, a la que puede hablar si pasa cualquier cosa", explica la responsable del programa. "Alguna vez ha habido gente que se ha puesto malita por la noche. Un día Famous se puso enfermo, entramos a atenderle, se fue al hospital, volvió y no pasó nada. O sea que es un encierro relativo, ellos entran y salen", ha recordado.

El alcohol, prohibido en la academia de 'OT 2020'

Noemí Galera asegura además que este año, al contrario de lo que ha ocurrido en ediciones anteriores, está totalmente prohibido el alcohol dentro de la Academia: "Este año eso sí que lo pedí. Nunca ha habido alcohol, pero el año pasado hicimos una cena con los profesores y entramos cerveza. Yo creo que esto no debe ocurrir, porque nos ve gente muy joven y no es un buen ejemplo para dar. Si ellos, con la edad que tienen, no pueden estar tres meses sin beber alcohol pues tenemos un problema", declara.

Finalmente, la directora confirma que la escuela contará de nuevo con un área habilitada para los fumadores: "Yo no quiero que fumen, pero pueden fumar en la terraza y sólo de uno en uno. Nosotros no podemos emitir imágenes de gente fumando y si hay una conversación interesante, no la podríamos dar. Les aconsejamos a todos que dejen de fumar, porque tienen una tralla vocal semanal de la leche y fumar no les beneficia. Pero ahí entra en juego la predisposición que tengan ellos para hacerlo y que a veces, para la ansiedad que ellos tienen dentro, dejar de fumar quizá no es lo mejor en ese momento. Tendrían que dejarlo antes de entrar", valora la catalana.