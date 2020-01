Jorge Javier confiesa su ligue con un hombre casado: "Su mujer no sabía que le iba la marcha" Ecoteuve.es 9/01/2020 - 16:44 0 Comentarios

El presentador de Telecinco habla de su experiencia con el Grindr durante sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez ha recargado pilas para este 2020 pasando las vacaciones de Navidad en Tailandia después de un año en que le ha ido extraordinariamente bien en lo profesional por los éxitos de Supervivientes y GH VIP 7, pero que en lo personal sufrió un ictus.

El presentador ha confesado en su último blog de Lecturas sus últimas aventuras en Grindr, la aplicación gay que se utiliza para ligar y de la que es usuario. "Confieso que jamás he perdido tanto tiempo viéndolo como en estas vacaciones", dice.

"Cuando llegas a un lugar nuevo, el Grindr te recibe con los brazos abiertos. Te da la sensación de que te vas a pasar todas las vacaciones sin salir de la cama, con uno, con otro, con varios, con docenas de varios", escribe.

Sin embargo, Jorge confiesa que su experiencia "no es positiva": "A los que gusto me espantan, y los que a mí me molan no me dan ni la hora". Como detalle, su foto de perfil es su torso. "Para mi edad creo que está bastante bien".

"De vez en cuando percibo interés, pero lo peor viene cuando te piden la foto de la cara, la envías y no recibes respuestas", desvela reconociendo que "en España siempre hay alguien que quiere llevarse al catre al que sale por la tele".

Jorge Javier y su ligue con un hombre casado

Eso sí, Jorge puede presumir de su ligue: "Un señor sueco de trinta y tantos, casados con una mujer que no sabía que su marido le iba la marcha quiso quedar conmigo". "Me enviaba unas fotos de lo más explícitas".

El comunicador vuelve al trabajo este mismo domingo para ponerse al frente de El tiempo del descuento, un reality exprés que se ha sacado de la manga Telecinco junto a Zeppelin que reunirá a algunos concursantes de GH VIP 7. Aunque se desconocen los detalles, se espera ver el reencuentro de Adara y Gianmarco.