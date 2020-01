Ana Rosa Quintana cuenta los detalles de su entrevista a Junqueras en la cárcel: "Está resignado, pero no se queja" Ecoteuve.es 9/01/2020 - 14:40 | 15:10 - 9/01/20 0 Comentarios

La conversación con el político se emitirá este viernes en su programa de Telecinco

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores de su programa de Telecinco a primera hora de este jueves anunciando su entrevista a Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación, en la cárcel de Lledoners y que se descubrirá este viernes.

La presentadora prometía en su camino a prisión en taxi hacer "periodismo de la vieja usanza", con papel, boli y grabadora, puesto que está prohibido meter cámaras de televisión. Así las cosas, pasadas las dos de la tarde, Ana Rosa salía de las instalaciones penitenciarias y ha contado a Sonsoles Ónega algunos de los pormenores de su conversación con Junqueras.

Sobre la independencia de Cataluña, Ana Rosa ha dicho que ha "notado un cambio en el sentido de 'vamos hablar y vamos a sentarnos" porque "en el fondo hay un proyecto que tiene que convencer a más gente para que la muestra sea más amplia". "Junqueras cree que está injustamente en prisión, pero ha asumido que es la situación que tiene. Yo lo veo como alguien que, con tal de conseguir un sueño de una colectividad, 'sí tengo que estar aquí, estaré".

Puigdemont también ha estado en las preguntas marcadas en rojo: "Le he intentado tirar de la lengua". "Es público que las relaciones no son las mejores, pero intenta no confrontar demasiado y no hablar de la situación. Él no sabía que se iba a marchar".

Ana Rosa, sobre Junqueras: "Está resignado, pero no se queja"

Ónega ha querido saber si la cárcel tiene "comodidades". "Estar en una cárcel es duro. Es una cárcel relativamente nueva: tiene un gran patio, está todo muy limpio y ordenado, pero al final hemos tenido que hablar con una mampara de por medio", ha contado Ana Rosa.

Asimismo, la presentadora ha desvelado la buena actitud de Junqueras porque "da clases de absolutamente todo": "Está como resignado, pero no se queja".

Para terminar su conexión con Ya es mediodía, Sonsoles le ha dicho a su compañera de cadena que "no sé cómo lo haces, pero siempre tienes al protagonista" y que "el calendario siempre se pone de tu lado". "Llevamos mucho tiempo intentando conseguir esta conversación", ha zanjado la hoy reportera Ana Rosa.