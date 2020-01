Critican a Mónica Marchante por hablar de "cambio" con las mujeres saudíes y ella se defiende: "Cuento lo que vivo" Ecoteuve.es 9/01/2020 - 13:12 0 Comentarios

La periodista de Movistar+ se limitó a responder a una pregunta de Susana Guasch

La nueva Supercopa de España impulsada por Luis Rubiales que se está celebrando en Arabia Saudí sigue generando controversia después de decidir que el torneo se juegue en un país en el que los Derechos Humanos prácticamente primando los intereses económicos.

Al término de la primera semifinal disputada entre el Real Madrid y el Valencia, Mónica Marchante se llevó un aluvión de críticas al confirmar "el principio del cambio", en alusión a las palabras del presidente de la RFEF en su intento de maquillar la competición. La periodista contestaba a la pregunta de su compañera Susana Guasch.

La periodista de Movistar+ que habitualmente realiza las entrevistas en los palcos: "He visto mujeres en el palco, algunas de ellas vinculadas a la Federación saudí de fútbol, en concreto al fútbol femenino. Es el principio del cambio, efectivamente".

Hay que decir que Mónica Marchante siempre se ha mostrado en contra de que se jugase la Supercopa en Arabia Saudí y que luego defendió su discurso: "Que la gente sea amable no tiene nada que ver con el régimen. Que haya mujeres donde antes no había es una realidad".

Cuento lo que estoy viviendo aquí y ahora. Lo que hago siempre. Guste más o guste menos. Que la gente sea amable no tiene nada que ver con el régimen.Que haya mujeres donde antes no había es una realidad. Y que la #Supercopa está aquí x razones económicas, tb. https://t.co/FfbPnNNbup — Mónica Marchante (@m_marchante) January 8, 2020

Su discurso enfadó a muchos. Una de las más críticas fue la futbolista del PSV Eindhoven Elixabete Sarasola, que contestó así a Marchante: "Si tuvieras novia te meten en la cárcel. Pero todo muy normal y cercano".

Me reitero... @m_marchante, si tuvieras novia te meten en la cárcel. Pero todo muy normal y cercano... https://t.co/dnrOHKKdP3 — Eli Sarasola (@sarasola22) January 8, 2020

Una periodista de GOL denuncia que no "puedo ir a la piscina del hotel"

Las declaraciones de Marchante contrastan con el relato de Patricia Cazón. La periodista contó en El golazo de GOL que "no puedo ir a la piscina del hotel porque soy mujer". Al gimnasio, sí, pero con condiciones: "Es muy pequeñito solo para mujeres, que me debe abrir el de la recepción". "Y si quiero ir a un McDonalds no puedo comer con mis compañeros porque no puedo mezclarme con hombres solteros".

Además, un reportaje realizado por Raquel González para Televisión Española mostró que es casi imposible ver a mujeres realizando deporte o en una piscina. "Sí hemos encontrado muchas en los centros comerciales, un micromundo donde la mujeres parece más protegida y una gran mayoría van cubiertas de arriba a abajo".