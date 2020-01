Cristina Pedroche enfada a la madre de la niña que salvó a un reportero: "Mi hija tiene más cerebro que tú" Ecoteuve.es 9/01/2020 - 11:58 0 Comentarios

La colaboradora bromeó sobre la niña que evitó que su padre fuese atropellado en la cabalgata de Reyes

Cristina Pedroche se ha llevado un monumental corte de la madre de la niña que salvó a un reportero de Canal Sur de ser atropellado por una carroza en la cabalgata de los Reyes Magos len un pueblo de Sevilla, por un comentario que hizo en Zapeando.

El programa que presenta Dani Mateo en La Sexta rescató el momento de la autonómica andaluza en la que, además, el periodista resultó ser el padre de la pequeña. "Papa, papá... Qué viene el camión. ¡El camión!", le advirtió.

En tono de broma, Pedroche afirmó lo siguiente: "Lo siento muchísimo, pero esa niña no quería salvar al padre. Quería salvar al coche teledirigido [el juguete que llevaba el reportero en sus manos]. Vamos...".

El comentario de la colaboradora sugiriendo que, en realidad, la niña quería proteger al juguete y no a su progenitor, no ha sentado nada bien a su madre que ha contestado a Pedroche a través de un tuit: "No, guapa. Mi hija gracias a Dios tiene más cerebro que tú". El mensaje se ha hecho viral en Twitter.