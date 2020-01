Ana Botín confiesa los momentos más duros con su padre: "Hizo lo correcto, pero sus formas me hicieron daño" Ecoteuve.es 9/01/2020 - 0:39 0 Comentarios

La presidenta del Santander protagoniza el regreso de 'Planeta Calleja' a Cuatro

Ana Botín protagonizó el regreso de Planeta Calleja a Cuatro. La presidenta del Santander viajó a Groeanlandia con el presentador de Mediaset, una aventura en la que también habló de aspectos poco conocidos sobre su trayectoria profesional y personal, especialmente sobre su relación con su padre, Emilio Botín. "Como padre era buenísima, pero como jefe tuvo sus más y sus menos", admitió.

"Mi padre no tuvo nada que ver en que yo me incorporase al banco. Él nunca me dijo que viniese al Santander", afirmó al recordar su desembarco en la compañía, cuando decidió dejar EEUU -trabajaba para JP Morgan- e instalarse en Madrid. Coincidió con un momento personal duro que Botín recordó durante su entrevista: "Perdí una niña".

Su primera etapa en el banco duró hasta la fusión con el Central Hispano. Ana Botín contó cómo su padre le pidió por teléfono que se fuese, ya que la operación no sería posible si ella continuaba allí. "Hizo lo que tenía que hacer, pero la formas me hicieron daño", explicó. "De las frases que te dicen en ese momento te acuerdas siempre. Lo más duro fue lo que dijo en una junta de accionistas... porque me dejó regular y hay que tener una cierta sensibilidad".

Después de tres años fuera del banco, Ana Botín recibió otra llamada de su padre para ofrecerle la presidencia de Banesto. "Tuve que decidirlo en dos segundos", recordó ante Calleja durante un viaje a Groenlandia en el que pudo observar de cerca los glaciares y ser testigos de los efectos del calentamiento global. "El cambio climático lo estamos acelerando los humanos". En este sentido, se mostró decida a aplicar medidas para "pasar a la acción".

Ana Botín también habló del papel de la mujer y del feminismo. "Apoyo la igualdad de oportunidades", dijo. Además lamentó que todavía "muchas veces la mujer asume más tareas de la casa que el hombre y eso hay que cambiarlo".

La aventura de Ana Botín y Calleja

El punto de partida de la expedición fue el glaciar Qaleraliq, desde donde emprendieron una ruta de trekking hacia un nunatak, un pico montañoso rodeado de hielo continental. En esta travesía sobre el glaciar, con crampones y sorteando grietas sobre una de las masas heladas más antiguas del planeta, pudieron contemplar el inlandsis o casquete polar groenlandés, que cubre cerca del 80% de su territorio, y constatar cómo ha visto reducido su espesor en los últimos años. Para ver el deshielo de forma más cercana, han recorrido los fiordos en kayak, sorteando icebergs.

Además, visitaron algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como Qassiarsuk, donde el comerciante y explorador noruego Erik Thorvaldsson, conocido como Erik el Rojo, fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia. También convivieron junto a una familia ganadera groenlandesa, para experimentar su modo de vida y conocer los cambios que ha sufrido el clima en la zona y han colaborado con Greenland Tree Project, iniciativa liderada por Jason Box, uno de los climatólogos más importantes del mundo, que tiene como objetivo plantar árboles en la isla para tratar de neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con él, cambiaron impresiones sobre el calentamiento global y sus posibles soluciones.