María Teresa Campos se cabrea con un reportero de 'Sálvame' y luego pide perdón en directo: "Una se agobia" Ecoteuve.es 8/01/2020 - 18:25 0 Comentarios

La presentadora pide disculpas tras su desprecio al periodista Sergi Ferre

María Teresa Campos no está viviendo sus mejores días después de su ruptura con Edmundo Arrocet. La presentadora ha tenido un encontronazo con el reportero de Sálvame Sergi Ferre cuando este intentaba recoger sus declaraciones en la víspera de que se publique su entrevista exclusiva.

"No nos ha dado tiempo prácticamente a preguntarle nada y ella ha apartado el micrófono, ha contestado de malas maneras", ha relatado el periodista encargado los últimos días de cubrir toda la última hora sobre la matriarca del clan Campos.

Al relato de Ferre no le ha faltado el humor: "Se ha ido con una amiga a unos grandes almacenes de rebajas y se conoce que no han encontrado ninguna ganga, que te crees que te vas a encontrar lo más grande y, o no encuentras de tu talla o la rebaja es mínima".

Así las cosas, el programa de Telecinco ha emitido las imágenes del momento en cuestión. "¿Qué tal estás?". "Fenomenal", contesta ella apartando efectivamente el micro al reportero al mismo tiempo que advierte: "No me atosiguéis". "Tenemos que preguntar por la exclusiva, María Teresa". "Estoy harta, que me dejéis tranquila ya de una vez".

Ya por la tarde, y en directo, la presentadora ha reculado y se ha disculpado con el periodista a las puertas de su domicilio: "No me importa pedir perdón, pero tenéis que entender que una se agobia", ha dicho provocando el aplauso de Carlota Corredera en plató.