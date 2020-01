Crueles calabazas de una comensal de 'First Dates: "Es bastante limitado mentalmente, es cortito" Ecoteuve.es 16:52 - 8/01/2020 0 Comentarios

Juan no cumplió para nada las expectativas con las que Beatriz acudió al programa

Beatriz, una psicóloga malagueña, se encontró en First Dates con Juan, un entrenador de fútbol de Sevilla que se describió como "una persona detallista y muy atenta con su pareja, pero que había sufrido muchos fracasos amorosos".

La cita no empezó con buen pie, puesto que la joven acudióal restaurante de Cuatro con unas altas expectativas y no tuvo ningún reparo en admitir que Juan no las superó: "No cumple el perfil que me gusta como hombre. Es bastante más bajo que yo y su físico, en general, no me agrada".

Lea también: Una comensal de 'First Dates' confiesa tener una ametralladora por su padre: "Es una AK-47".

Después de entablar algo de conversación durante la cena, la cosa no mejoró, y a medida que el encuentro avanzaba, Beatriz fue endureciendo las palabras con las que se refería a Juan: "No me parece un hombre con inquietudes. Es muy estático, mentalmente muy limitado, perdón por la expresión, pero es la sensación que me ha causado, y bueno cortito", señaló.

Finalmente, ninguno de los dos quiso seguir una relación fuera del programa. Declararon que tienen personalidades e inquietudes muy diferentes y que no congeniaron desde el principio.