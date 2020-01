Isabel Pantoja da un 'toque de atención' a 'Sálvame' en directo: "Ese tipo de cosas duelen" Ecoteuve.es 8/01/2020 - 14:52 0 Comentarios

La tonadillera llamó a Isabel Pantoja pidiendo que no se hablara de la muerte de Paquirri

Isabel Pantoja sorprendió este martes con su inesperada llamada a Sálvame después de que el programa repasara su vida a raíz de la publicación de su biografía titulada Superviviente Pantoja.

Todo ocurrió cuando Antonio Montero habló de las "fricciones entre las familias" Pantoja y Rivera tres meses después la muerte de Paquirri tras una cornada de un toro.

En ese momento, se escuchó un "dime". Era Raquel Bollo atendiendo la llamada de Isabel. La realización captó enseguida el plano de la colaboradora, ligeramente desplazada de la mesa con gesto serio. Incluso, los espectadores llegaron a percibir en casa lo que decía la Pantoja, muy enfadada, por el micrófono de la Bollo: "Vale, vale. Ya, ya ya".

Al colgar, Paz Padilla dio la palabra a Raquel Bollo para que compartiera lo que había ocurrido: "Ay... Que nada. Que por favor, que por favor y que por favor y que por favor que no se hable más de Paco y menos en ese momento y diciendo ese tipo de cosas porque duelen".

Antonio Montero recordó entonces que "la persona que te acaba de llamar no ha querido dar al hijo de Paquirri [Fran Rivera] sus trastos de torear", algo que ha pedido en numerosas ocasiones. "La persona que me ha llamado, a día de hoy, no ha dado su versión y, a lo mejor, si se la escuchase, cambiaría", zanjó Raquel.