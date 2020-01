Noemí Salazar ('GH VIP 7'), hospitalizada: la concursante preocupa a sus fans con una alarmante imagen Ecoteuve.es 8/01/2020 - 12:02 0 Comentarios

La protagonista de los 'Gipsy Kings' explica el problema de salud que ha sufrido

Noemí Salazar ha dado un gran susto a sus seguidores en redes sociales al publicar una foto en sus stories de Instagram desde una camilla del hospital. La finalista de GH VIP 7 aparece en la imagen con el oxígeno puesto asegurando haber sufrido "unas asfixias".

Tan solo unas horas después, bastante más recuperada, 'la reina del brilli brilli' publicó unos vídeos en los que explicaba qué le había pasado. "Muchos os habéis preocupados. Estoy bien, muchas gracias por los mensajes. Simplemente, he estado constipada, tenía fiebre y la tos no se me iba. Estaba súper asfixiada", empezó diciendo.

Pero la cosa no queda ahí y Salazar explica otro problema médico con el que se ha encontrado: "Pero también desde hace unos días tenía unas molestias en el riñón y ayer no aguantaba más y fui al médico. Nada, resulta que tengo piedras en el riñón. Estoy bien y ahora tengo que llevar un tratamiento y a ver si se me van. Sólo quería tranquilizaros, que os habéis preocupado un montón. Estoy bien", dijo en un mensaje de calma a sus fans.