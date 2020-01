"Abortamos la operación": el fallo técnico que arruinó la vuelta de Cristina Pedroche a 'El hormiguero' Ecoteuve.es 11:52 - 8/01/2020 0 Comentarios

La bomba de agua evitó que la colaboradora se duchara en directo en Antena 3

Cristina Pedroche no ha comenzado de la mejor forma 2020 en El hormiguero. La colaboradora no pudo completar con éxito este martes su sección Patentes Pedroche en el programa de Pablo Motos debido a un fallo técnico.

En esta ocasión, su objetivo era contar a la audiencia cómo funcionaba una ducha portátil inventada por 1972 por Frances Mignon. "Es una bolsa de agua gigante donde te puedes meter para lavarte", empezó explicando ante la invitada Carmina Barrios.

Lea también: El Gran Wyoming pide a Pablo Iglesias ser ministro de Cultura

"En vez de la bolsa, hemos cogido un globo. Me meteré dentro para ducharme", continuó a lo que la actriz sugirió que el "agua estará calentita", a lo que Pedroche respondió: "Eso espero, sino me hago pis y ya está".

Sin embargo, todo se fue al traste porque el globo no se llenaba de agua. "Algo está fallando", indicó ella. El motivo fue que la bomba no arrancaba. "Me parece que nos vamos a quedar sin ver la ducha de Cristina Pedroche. Quedamos para la semana que viene y otra vez te tendrás que mojar", dijo Motos al ver que el aparato no funcionaba.

Resignada, la de Vallecas afirmó que hizo "lo que he podido" mientras que el presentador zanjó: "Abortamos la operación esta semana".