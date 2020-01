La gran bronca de Ylenia y Paz Padilla por el feminismo: "¡Que tu marido haga algo!" Ecoteuve.es 8/01/2020 - 11:30 0 Comentarios

La presentadora y la tertuliana de 'Sálvame' se enzarzan en directo

Ylenia y Paz Padilla protagonizaron este martes una gran bronca en directo mientras se debatía sobre feminismo en el plató de Sálvame. El tema salió a relucir cuando los colaboradores comentaban el conflicto familiar que viven Adara y Hugo tras el paso de la primera por la casa de Gran Hermano VIP.

"Mucho empoderar a la mujer, mucho empoderar a la mujer, pero muchas veces hemos sido tontas, por ser más que los hombres porque llevamos la casa y el trabajo mientras los hombres solo llevan el trabajo", reivindicó Paz Padilla, que hacía saltar con sus palabras a una encendida Ylenia. "¡La solución no es que la mujer deje de trabajar es que el hombre en casa haga cositas!", le echó en cara la de Benidorm llevándose los vitoreos de Belén Esteban.

"Hemos sacrificado la estabilidad y la unidad de las familias. Lo que digo es que no nos dejemos llevar por una sociedad en la que nos dicen que hay que ser igual, hay mujeres que deciden de forma inteligente dedicar su vida a otra cosa", insistió la presentadora al tiempo que Ylenia defendía que cada mujer tenía que tener la libertad para decidir lo que quiere hacer con su vida.

Paz Padilla decidió entonces comentar su situación personal: "Yo llego a casa y preparo la cena, me levanto y dejo la comida hecha. Y tiendo y plancho y todo", aseguró. "¡Pues tu marido debería hacer algo también! Dile a tu marido que un día lo hace uno y lo hace otro", aseguró Ylenia, que se quedaba atónita cuando la gaditana decía que a pesar de tener ayuda, a ella le gustaba hacer las tareas del hogar porque los demás no hacen las cosas como a ella le gusta. "Entonces el problema es que no sabes delegar", señaló Gema López.

El sufrimiento de Paz Padilla con su hija

La presentadora confesó finalmente que había sufrido mucho a lo largo de su vida por no estar con su hija: "Yo no quería renunciar a ser Paz Padilla y por esa tontería he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija y me arrepiento", reconoció.

"Es superhipócrita. Dices 'vosotras no lo hagáis pero yo estoy aquí, realizada", le reprochó Ylenia enfadada mientras la andaluza la cortaba con un contundente comentario. "Ylenia, si no tienes hijos, no puedes hablar de esto. Tú no sabes lo que es llevar una casa", sentenció indignando aún más a la colaboradora.