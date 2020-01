El Gran Wyoming pide a Pablo Iglesias ser ministro de Cultura Ecoteuve.es 8/01/2020 - 10:59 0 Comentarios

El próximo vicepresidente concede su primera entrevista tras la investidura a 'El Intermedio'

Pablo Iglesias concedió a El Intermedio (La Sexta) su primera entrevista tras la investidura de Pedro Sánchez. El próximo vicepresidente anunció a Wyoming algunas de sus primeras medidas como miembro del Ejecutivo.

Asimismo, el líder de Podemos habló de los pactos alcanzados con otros partidos, algo que ha posibilitado la formación de Gobierno tras meses en funciones. En cualquier caso, los miembros que se sentarán en el Consejo de Ministros todavía no están confirmados, algo que aprovechó Wyoming para lanzar una singular petición.

"Como todo ha sido cuestión de persistencia hasta que se ha logrado el objetivo, y como todavía no se ha formado Gobierno, ¿no podrían insistir en nombrar ministro de Cultura a un presentador de televisión con caché, atractivo...?" , dijo el presentador, con su particular sentido del humor.

"Sabes que yo lo veo Wyoming, si me dejas hacer la gestión, lo intento, pero luego no te puedes echar atrás", respondió Iglesias, que le advirtió de algo que igual no había tenido en cuenta. "Vas a ganar mucho menos que aquí, pero tu compromiso patriótico te puede ayudar a dejar el sueldo de El Intermedio y tener un modesto sueldo de ministro de Cultura".

"Encima que van a subir los impuestos a los más ricos", contestó Wyoming, con las consiguientes risas del público. Iglesias le hizo otra propuesta: "Embajador en el Vaticano".

"Coménteselo al presidente. Luego todos cedemos un poquito y podemos hacer una compensación económica a cambio de una compensación de incalculable valor, bromeó el presentador, que deseó a Iglesias "suerte y coraza" en su nuevo cometido.