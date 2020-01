Can Yaman, irreconocible sin coleta (y sin barba) antes de hacer la mili en Turquía Ecoteuve.es 8/01/2020 - 10:52 0 Comentarios

La nueva imagen del actor de 'Erkenci Kus' divide la opinión de sus fans

Can Yaman advirtió el pasado mes de octubre, durante su primera entrevista en España para Cazamariposas, que tendría que hacer un parón a comienzos de 2020 en su meteórica carrera como actor. El protagonista de las telenovelas turcas Erkenci Kus: Pájaro Soñador y Dolunay interrumpiría su trayectoria profesional para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país.

En aquellas declaraciones, Can Yaman dejaba entrever que, por este motivo, quizá también se veía forzado a cortarse la coleta: "Odio apegarme a una imagen, así que creo que es mejor cambiar de estilo", aseguró el intérprete, que ya se ha dejado ver en algunas fotografías con un cambio de look que lo hace prácticamente irreconocible.

No obstante, no ha sido el actor el que ha publicado las instantáneas, sino algunos de sus fans. En ellas, Can Yaman aparece sin barba y con el pelo corto, lo que le da un aspecto mucho más juvenil que ha dividido la opinión de sus seguidores más acérrimos. Además, hay quienes le han encontrado un certero parecido con Pedro Sánchez, el recién investido presidente del Gobierno.

Cual Benjamin Button??

Can Yaman señores !! ???????????????? pic.twitter.com/NWcdY6H6kq — Can&Demet (@TeamCamet) January 8, 2020

Madre mia como esta el patio, la mitad estais llorando desconsoladas, Que ha sido un shock si, pero no lloreis, asi tambien esta guapo, y el pelo crece, ademas Can dijo que quería un cambio de look, pues toma cambio ???????? #CanYaman pic.twitter.com/GoHhI8xGvP — m_a_r_i_a (@pqlobuenoabunda) January 7, 2020

No puedo creerlo! #CanYaman te hiciste esperar! ????????????????????????????????por fin te vemosssss!... Diossss!... me estoy muriendo... Y es muerte lenta! ???????????????????????????? pic.twitter.com/7kbQdhf2Ox — ????????????????????????? (@canimo79) January 7, 2020

Ella dijo "podrá cambiar su apariencia, pero su mirada no cambiará". En efecto, allí está su esencia, la esencia de Can Yaman?? pic.twitter.com/emS6LbcxUT — Tati (@chiletati) January 7, 2020

Can Yaman ?? estas guapísimo de todas las maneras, te como a besos ???????????????????? in love ?? pic.twitter.com/kkVGFydMPz — ana hernandez vega (@AnaAnanandez) January 8, 2020

Can Yaman sin barba es igual que Pedro Sanchez pic.twitter.com/LUTlJgVgHV — María???? (@mariamlsb_) January 7, 2020