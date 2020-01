Una militante de Vox corta una entrevista al fundador de Teruel Existe: "Si hay que fusilarte, lo haremos" Ecoteuve.es 8/01/2020 - 10:51 0 Comentarios

El programa de Risto Mejide en Cuatro recogió el incidente ocurrido en plena calle

Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, salió a las calles de Teruel para recoger las declaraciones de sus vecinos después de que Tomás Guitarte, de Teruel Existe, decidiera dar su 'sí' a en la investidura de Pedro Sánchez.

Pablo Polo, presidente de una de las federaciones que ayudaron a fundar el partido que irrumpió en el Congreso en las últimas elecciones, fue uno de los entrevistados. Sin embargo, en la charla ocurrió algo que no estaba previsto.

"Yo creo que los venís de fuera vivís en vuestra propia burbuja y os creáis una realidad que no existe aquí", empezó diciendo al reportero de Cuatro. "Aquí no existe ese desconcierto ni ese descontento. La mejor campaña para Teruel es el boicot a Teruel porque nos ha puesto en el mapa".

Fue aquí, de repente, cuando una espontánea se coló por detrás al grito de "¡viva Vox!", a lo que el periodista salió así del paso: "Bueno... pues nada. Aquí nadie se queda sin opinar". Mientras, el hombre pidió que diese "la cara".

La mujer, que resultó ser una militante del partido de Santiago Abascal, hizo caso y se acercó provocando un momento de tensión. "Cuando me fusiles...", dijo Polo a lo que ella afirmó de forma rotunda: "Si hay que fusilarte lo haremos"

Luego, Todo es mentira emitió las declaraciones de esta joven: "No nos vamos a rendir jamás. Estamos dispuestos a morir por España. No vamos a parar jamás. No nos va a callar nadie ni nos vendemos como hacen los de Teruel Existe ni por un millón de euros al perro este para que dé el sí". Además, la mujer intentó rectificar: "Vox no quiere fusilar a nadie".