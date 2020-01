Monumental pillada a Belén Esteban en 'Sálvame' y sus cáscaras de pipa: "¡Qué cerdada!" Ecoteuve.es 7/01/2020 - 18:36 0 Comentarios

Luego, la colaboradora acusa a Lydia Lozano de pegar chicles debajo del sofá

Belén Esteban ha vuelto al trabajo después del día de Retes con un escatológico y divertido momento este martes en Sálvame. Todo por culpa de unas pipas y la traición de su director, que ordenaba a las cámaras que enfocaran el 'delito'.

"Oye, perdona", interrumpía Belén a una de sus compañeras al percatarse que la realización se centraba en las cáscaras de pipa depositadas en una estantería: "Ahora las recojo, no las iba a tirar al suelo. Por favor, quitad esa imagen".

La Princesa del Pueblo ha explicado que iba a tirarlas a la basura durante la pausa publicitaria porque el "señor director no me deja salir y entrar que me regaña". "Madre mía, que estrés en este programa", se ha quejado ante las bromas de los colaboradores: "Dios te va a castigar".

"Esto está lleno de pájaros. Deja las pipas llenas, por lo menos", opinaba Paz Padilla mientras Belén contraatacaba: "Yo he visto a algunas que pegan chicles". Segundos después, Belén apuntaba directamente a Lydia Lozano. "¡Qué cerdada!", gritaban.

Efectivamente, después de poner el sofá patas arriba, se descubría la "imagen de Belmez": "Qué limpio está Telecinco".