Máxima tensión entre Girauta y Pilar Rahola en Cuatro: "Estoy hasta los cojones de que me pises cuando hablo"

Risto Mejide se ve obligado a 'apagar el fuego': "No hay idea política que valga una amistad"

Risto Mejide ha tenido que lidiar en la fuerte bronca entre Pilar Rahola y Juan Carlos Girauta en su programa Todo es mentira. Los contertulios se han enzarzado a raíz del discurso de Montserrat Bassa, portavoz de ERC, y su comentada frase a Pedro Sánchez: "Me importa un comino la gobernabilidad de España".

La periodista catalana ha defendido que pese a ello existe una "puesta por avanzar y poner las bases para poder hablar" y ha elogiado que "por una vez, haya sentimientos, emociones y dolor profundo en el Congreso".

Rahola hacía referencia al "milagro extraordinario" de la hermana de Bassa, Dolors Bassa, condenada "muy injustamente por intentar hacer un proceso político democrático, guste o no guste". "Está dando la posibilidad de que alguien que votó por el 155 sea presidente para que no tengan la presidencia las derechas enloquecidas", ha dicho.

Girauta, a Rahola: "Estoy hasta los cojones de que me pises cuando hablo"

Por su parte, el exmiembro de Ciudadanos se ha mostrado totalmente en contra: "Su hermana está en la cárcel porque es una delincuente condenada y eso es un hecho". "¡Anda ya!", ha saltado Rahola interrumpiéndole. "Es que eso no es discutible. Yo discuto sobre opiniones, no sobre hechos".

A partir de aquí, la conversación ha mutado en una fuerte bronca con Girauta evitando la mirada a Rahola provocando el "miedo" de Risto. "¡Hola! ¿Puedes mirarme?". "Sí, te voy a mirar y te voy a decir una cosa: me cuesta mucho tratarte con la cordialidad con la que siempre nos hemos tratado".

Muy enfadado al ver que la periodista no le dejaba hablar, Girauta ha estallado: "Estoy hasta los cojones de que me pises cuando hablo". "Pues ráscatelos, ¿qué quieres que te diga?". "Es que no se puede hablar contigo. Te lo digo en serio. O me dejas hablar o vas a hablar tú sola".

Así las cosas, Mejide se ha visto obligado a mediar: "Intentemos respetar los turnos de cada uno y todas las opiniones son respetables". Más tarde, el presentador ha dado un consejo conciliador: "No hay idea política que valga la pena perder una amistad" [VÍDEO]