Chiqui cuenta el "infierno" que ha vivido durante su matrimonio: "He tenido miedo"

La exconcursante de 'GH 10' desvela que lleva seis meses en tratamiento psicológico

Tras varias crisis sentimentales, Chiqui y Borja han decidido romper definitivamente su matrimonio tras diez años juntos y con dos hijas en común. La que fuera concursante de GH 10 confirmó la noticia a través de sus redes sociales asegurando que lo hacía "por el bien de mis hijas y el mío".

La murciana acudió a Sábado Deluxe para contar cómo se encuentra tras la ruptura y el "infierno" que ha vivido junto a Borja durante estos últimos años. Sin embargo, la joven no quiso ahondar en los motivos de su separación: "No voy a relatar lo que pasó, es muy fuerte. He tenido miedo tanto por mí como por mis hijas".

"Borja no se hacía responsable de las niñas ni de la casa ni nada, se pasaba 16 horas delante del ordenador y me tenía terminantemente prohibido entrar en el cuarto donde él estaba con el ordenador", desveló la invitada ante la atenta mirada de los colaboradores. Además, Chiqui añadió que "llevo seis meses en tratamiento psicológico".

Chiqui busca "un hombre que me respete"

La exconcursante de GH narró un capítulo que quedó grabado en su memoria y al que no le dio importancia: "El día que me puse de parto de mi segunda hija estaba con el ordenador y yo con contracciones y ni me preguntaba cómo estaba... Ahora me dicen que tenía una venda en los ojos... No sé...".

Por último, Chiqui quiso mandar un mensaje a todas las personas que estén pasando por una situación similar: "No hay que aguantar ni tolerar nada, ni por los hijos, no es bien para ellos. La gente no cambia por mucho que te lo digan" y añadió que "solo quiero un hombre que me quiera y me respete".