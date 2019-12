El fuerte desencuentro entre Maite Galdeano y Belén Esteban en 'Sálvame': "Conmigo ni se te ocurra" Ecoteuve.es 28/12/2019 - 13:18 0 Comentarios

La colaboradora recriminó a la madre de Sofía Suescun su comentario sobre Andrea Janeiro

Maite Galdeano acudió al plató de 'Sálvame' para defender a su hija de los ataques que ha recibido por parte de una marca de ropa. La madre de la reina de los realities aseguró que su hija promociona todos los accesorios que le dan y que el testimonio de la entrevistada era totalmente falso.

Belén Esteban no se creía las palabras de la pamplonica y aportó nuevos datos sobre los supuestos abusos publicitarios. La colaboradora expresó que había leído mensajes que dejaban en mal lugar a las Galdeano y fue en ese momento cuando la exconcursante de 'GH 16' estalló contra ella.

"Aplauso fácil para ti, que te encanta, bonita", le contestó Maite Galdeano ante el ataque que acababa de recibir. Belén Esteban, con quién tiene mal rollo la de Pamplona, no tardó en reaccionar: "Conmigo no ¿eh? Ya una vez me la tragué pero conmigo ni se te ocurra que ya estoy harta de ti".

La mala relación de Maite Galdeano y Belén Esteban

La tensión entre la colaboradora y la invitada fue acrecentándose y todo terminó con varios cruces de acusaciones. La madre de Sofía Suescun advirtió de que a ella no le hablase así y añadió que "¿Ayer qué dijiste? Que hay que perdonar. Consejos doy que para mí no tengo".

Belén Esteban, dolida por el comentario que Maite Galdeano hizo sobre su hija hace unos meses, se encaró con la de Pamplona: "¿Y yo te voy a perdonar a ti que dijiste que mi hija era un bombo de un torero? Cállate y date un punto en la boca". "A ti quien te tiene que perdonar es tu hijo", concluyó la que fuera ganadora de 'GH VIP 3'.