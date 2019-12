La xenófoba respuesta de un comensal en 'First Dates': "No comprendo que no entiendas el castellano" Ecoteuve.es 28/12/2019 - 12:00 0 Comentarios

Reina y José acudieron al dating show de Cuatro en busca del amor

Reina y José, pareja de cena en 'First Dates'.

'First Dates' abrió las puertas de su restaurante un viernes más. Sin embargo, en esta ocasión, los comensales eran los encargados de conquistar a su cita mediante un menú que tenían que hacer ellos mismos ya que la cocina estaba estropeada.

La primera en llegar fue Reina, una venezolana de 67 años, que aseguraba que "así sea que voy a comprar el pan, me tengo que arreglar". Además, la comensal aseguró que "soy una persona que ama el sexo todos los días. El sexo rejuvenece y así botas todas las malas energías".

Su cita fue José, un madrileño de 65 años que desveló que "cuando estoy enamorado soy muy detallista, me esmero en que no le falte de nada. El amor me ha venido divinamente" y añadió que busca una chica "sencilla, que le guste reírse y que sea cariñosa".

Aunque todo apuntaba bien, la cita se truncó cuando Reina confesó su edad. "Me gustan las mujeres mucho más jóvenes", expresó el comensal. Sin embargo, ambos siguieron conociéndose y conquistándose con el menú que ellos mismos habían elaborado. Tras varios piropos de José, Reina exclamó que no se creía del todo las palabras de su cita alegando que "creo que lo dice para quedar bien. Se quedaba demasiado tiempo callado".

La decisión final de Reina y José

José dijo en reiteradas ocasiones que Reina le había gustado físicamente, algo que distaba mucho de su decisión final. El madrileño no accedió a una segunda cita con su cita porque "físicamente no me gustas. No me gusta tu edad y mi idea era alguien más joven".

La venezolana no entendía el cambio repentino de José y así se lo hizo saber. Asimismo, el comensal se defendió asegurando "lo siento si lo has entendido así. Pero vamos, no sé, no entiendo que no entiendas el castellano todavía. Era un simple humor".