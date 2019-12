Gustavo González rompe a llorar en 'Sálvame' por su cumpleaños más amargo: "Mis hijos se avergüenzan de mí" Ecoteuve.es 27/12/2019 - 18:43 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco, completamente roto ante las cámaras de Mediaset

Gustavo González y Kiko Matamoros cumplen años este viernes 27 de diciembre. Sin embargo, cada uno de ellos lo está viviendo de una forma muy dispar. Mientras que el segundo se mostraba contento de que sus cinco hijos le hubiesen felicitado por primera vez, el primero acabó rompiéndose por su complicada situación familiar.

Según relató el tertuliano, a él ninguno de sus hijos le ha felicitado aún por su cumpleaños y su relación con ellos es cada vez más tensa. "Creo que es todo desproporcionado, yo cada día lo intento, no soy rencoroso y sigo tendiendo puentes", empezó relatando el periodista con la voz quebrada.

"Igual soy un ingenuo y vivo en los mundos de Pim y Pom, yo lo errores los cometí y he pedido perdón mil veces... Me siento como que pierdo la dignidad totalmente y me siento muy inseguro... Yo estoy muy feliz con María. Ayer estaba cenando con mis amigos de juventud y las doce en punto, me felicitó... María está embarazada, tengo una ilusión grandísima y me gustaría compartir más esto Yo sigo esperando y a la vez desespero .", declaró.

González asegura que vive un momento "muy bonito", pero tiene la espinita de no hablarse apenas con sus hijos: "Creo que se avergüenzan de mí", ha dicho mientras rompía a llorar al hablar de cómo reaccionan cuando la gente se le acerca por la calle. "Hace tiempo que deje de escribirlo compulsivamente de madrugada, pero creo que ellos lo saben... Yo los quiero tanto, que ya no sé ni cómo decirlo", sentenció.