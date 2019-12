Un joven farda de su éxito con las mujeres en 'First Dates': "Me echan por golfo de las discotecas" Ecoteuve.es 27/12/2019 - 13:24 0 Comentarios

El comensal de Cuatro presumió de que siempre triunfa con "las latinas"

First Dates vivió este jueves un momento de lo más divertido con la aparición en el restaurante de un joven con el ego por las nubes. Nada más ver a su cita, llamada Suhanny, Daniel fardó de su gran éxito con las mujeres: "En las discotecas latinas me comen. En algunas me han echado por golfo y en otras tengo vetada la entrada", aseguró.

"Me dedico a la fotografía porque me gusta la imagen, como la retoco, mis diseños diferentes a otros fotógrafos. Los clientes quedan satisfechos con mi formación y mi talento", afirmó en su humilde presentación ante las cámaras de Cuatro.

"Me gustan las chicas latinas porque son muy cariñosas, seductoras y les gustan mis ojos, mis labios... Destaco mucho por mi físico, mi piel... mi sex appeal europeo, como digo yo. También les gusta mi personalidad", siguió presumiendo ante la sorpresa de los espectadores del dating show de Mediaset.

Suhanny, por su parte, explicó que era modelo "curvy" y Daniel se ofreció para hacerle una sesión de fotos: "Sería todo un reto" , comentó. "Me parece que esas fotos son muy especiales y muy agresivas porque ellas se sienten curvys, pero hay veces que en algunas salen más curvys de lo normal y hay que retocarlas para quitarlas un poco de lorcitas, de celulitis... para que se sientan más guapas", le dijo a su cita, que empezó a no gustarle que el joven hablara tanto de sus 'conquistas'.

"En las discotecas latinas me comen, es más, tengo vetadas algunas y me han echado por ser golfo", presumió antes de que Suhanny le respondiera con un 'zasca' de lo más irónico. "Joder tío, las tienes comiendo de tu mano", señaló con sorna antes del momento de la decisión final. La chica acabó rechazándolo ante las cámaras de Cuatro: "Lo que menos me ha gustado de ti es el sistema distorsionado que tienes con las latinas, porque creo que es un poco fetiche", le reprochó.