Omar Montes echa de su casa a 'la franquista de la tele' por atacar el islam: "No me vas a dar la vida mártir" Ecoteuve.es 27/12/2019 - 13:12 0 Comentarios

El reguetonero expulsa a Pilar Gutiérrez en 'Ven a cenar conmigo'

Crónica de un conflicto anunciado en Ven a cenar conmigo. Tras varios programas de gran tensión, Omar Montes ha terminado estallando contra Pilar Gutiérrez, conocida popularmente como 'la franquista de la tele', después de que esta le faltara el respeto durante la velada.

Todo voló por los aires en el momento en el que la señora decidió meterse con la religión del cantante, el islam. Guiérrez preguntó al reguetonero por sus orígenes y este desveló que su familia, por parte de padre, son árabes: "¿Sois muy tradicionales los árabes, no?", preguntó con sorna en un comentario que Montes decidió tomarse con filosofía. "Yo soy más moderno, yo soy gitano moro. Ya no hace falta ir poniéndose el burka", defendió.

Pilar Gutiérrez decidió insistir con el tema y la paciencia del ganador de Supervivientes 2019 se fue agotando: "Soy respetuoso y más con las señoras mayores. Tú has hablado de que Franco era un tío maravilloso y yo nunca te he llevado la contraria", argumentó el anfitrión de la velada. "Tu religión dice cosas un poco raras, como que hay que matar a los infieles", soltó la ultraderechista haciendo enfadar a Omar.

"Eso no es el Corán. Estás faltando el respeto a mis orígenes y a mi pueblo. No puedes juzgar a todos los musulmanes por igual", condenó el artista, que tomó una drástica decisión. "¿Sabes qué? Te vas a ir de mi casa", exclamó Montes echándola de su domicilio. "Yo me lo he currado mucho para que venga esta a darme la vida mártir", zanjó Omar antes de seguir mostrando su menú al resto de los invitados.