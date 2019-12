La bronca de Alba Carrillo y Mila Ximenez en el debate final de 'GH VIP': "De tonta no tengo ni un pelo" Ecoteuve.es 11:20 - 27/12/2019 0 Comentarios

Las concursantes protagonizaron el momento más tenso de la noche

La noche del jueves 26 de diciembre, Telecinco emitió el debate final de GH VIP 7 con todos los concursantes de la edición, a excepción de Anabel Pantoja. La gala se grabó apenas unas horas después de que Adara Molinero se convirtiera en la ganadora y Alba Carrillo y Mila Ximénez, en segunda y tercera finalistas. Estas dos últimas protagonizaron el momento de mayor tensión de la noche.

Tras ver algunos de los vídeos conflictivos que ambas protagonizaron en la casa, las concursantes hablaron de cómo había ido evolucionando su relación: "Hemos estado muchos días ahí y mi cariño ha sido sincero, es con lo que me quedo", declaró Alba Carrillo tras ver las imágenes en las que Mila criticaba su actitud en el confesionario, antes de retractarse. "Cuando lo oí en la final me dolió, pero somos muy parecidas y creo que lo que dice ahí no es lo que siente", añadió la segunda finalista.

Posteriormente, Mila reprochó otro comportamiento de su compañera dentro de la casa, algo que hizo que ambas entrasen en una nueva disputa. "El problema es que ves lo que hacen los demás, pero no lo que haces tú", replicó entonces Alba, ante la indiferencia de Mila.

"Se lo estoy diciendo de buenas y me está tratando de tonta", criticó Carrillo. Tras lo cual Ximénez comentó con sorna que habían sido tres meses "en los que a ti te dolía la tripota y yo me iba a la camota". "No me trates de tonta, Mila, porque de tonta tengo el pelo del coño", estalló Alba enfadada ante el asombro de sus compañeros.

"Ya me estás cabreando, porque estás diciendo que me quedo con lo bueno y me estás tratando de tonta. Y no te lo voy a pasar", añadió la finalista, que le recordaba lo mucho que ella había lamentado sentirse "súper fea" durante su estancia en el reality. "Tienes toda la razón", replicó Ximénez con sarcasmo. "No quiero discutir con Alba, pero sí que ha habido momentos en los que no nos hemos soportado", admitió Ximénez, con una actitud relajada, ante lo que Carrillo le reprochó que "yo no te avergüenzo en un debate final".