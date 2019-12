La 'cobra' de Gianmarco a Adara en su frío reencuentro tras la final de 'GH VIP' Ecoteuve.es 27/12/2019 - 10:47 0 Comentarios

La ganadora del concurso afirmó estar confundida y tener una conversación pendiente

Telecinco emitió este jueves el último debate de GH VIP 2019, un programa que fue grabado el pasado viernes -el día después de que Adara Molinero se alzara como ganadora del reality- y que puso un final frío a una edición explosiva.

Adara, que entró la última en plató en calidad de ganadora, se sentó al lado de Gianmarco Onestini y ambos protagonizaron un frío reencuentro: se saludaron con dos besos dejando en el ambiente una tensión tal que incluso sus compañeros empezaron a preguntarse qué sucedía y a pedir un acercamiento.

Ella logró dejar a un lado la "vergüenza" a la que hizo alusión en un primer momento y se aproximó al italiano para besarle. No pasó nada y muchos, incluso Jordi, interpretaron que él le había rechazado: "Eso en España se llama cobra", alegó el conductor del debate.

Entonces Gianmarco explicó su situación. Según contó, la noche de la final (no hay que olvidar que el debate fue grabado justo un día después) le había dejado su número de teléfono a Adara pero ella se fue con su madre ya con el maletín en mano y no le llamó. Al no recibir ningún mensaje, el italiano le envió un mensaje a través de Instagram pero la contestación, según sus palabras, fue un impasible "gracias" que le hizo pensar que no había sido la concursante la que le había escrito.

La ganadora del concurso confirmó que había sido ella misma la autora de la escueta respuesta e insistió en varias ocasiones en que tenían una conversación pendiente porque una amplia conversación con su madre la había dejado "confundida": "Mi madre me ha dicho cositas. Necesito que me explique cosas, que me diga lo que ha pensado, lo que ha sentido", declaró Adara.

Adara: "Mi madre me ha dicho cositas, estoy mal, estoy confundida" #VivaGranHermanoDBT pic.twitter.com/6HwSz2yBcT — Gran Hermano (@ghoficial) December 26, 2019

"Me parece absurdo que todo lo que hemos vivido vaya a cambiar por lo que diga tu madre", confesó Gianmarco, después de que Molinero insistiera en que quería hablar con él, "lo que opina mi madre es otra cosa". "Necesito aterrizar y tener una conversación contigo por temas muy delicados", afirmó Adara tiempo después.

La tensión entre ambos no desapareció a lo largo del debate. El joven estaba molesto después de que ella mostrara dudas hacia él, pero ella se sinceró: "Mis sentimientos por ti no han cambiado". Quiso hacerle comprender tras reconocer que necesitaba "aterrizar y tener una conversación" tras pasar más de 100 días aislada.