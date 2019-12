La amarga Navidad de Violeta y Fabio tras su bronca en 'Myhyv': "El amor no es posesión" Ecoteuve.es 26/12/2019 - 18:59 0 Comentarios

Nagore Robles intervino en el conflicto entre la valenciana y el italiano

Violeta y Fabio vivieron una Nochebuena de lo más amarga después de la gran bronca que vivieron en el plató de Mujeres y hombres y viceversa. Al comienzo del programa, a la valenciana le cambio la cara después de un comentario de su chico y comenzó a llorar ante el interés de Toñi Moreno por lo que había pasado entre ellos.

"Fabio me acaba de decir que si le vuelvo a tocar la mano a Guzmán se va del plató", desveló la extronista ante el enfado del italiano, que ha asegurado que los problemas entre ellos "vienen de atrás".

El modelo afirmó en plena discusión que Myh no era "su lugar" y reprochó a Violeta que le estuviera haciendo algo "tan feo". "No me merezco que me trates así", le dijo a su novia. La bronca llegó a tal punto que Fabio pidió a Violeta salir del plató cinco minutos para solucionarlo. Al cabo de un rato, ambos regresaron al estudio de Mediaset y Colloriccio contó qué había ocurrido.

"Nosotros tuvimos un problema desde anoche y Violeta no ha querido hablarme en todo el rato del programa y arreglar las cosas aunque estemos aquí. Por eso me ha molestado que estuviera de risas con los demás", ha aclarado antes de que Nagore psuiera las cosas claras a ambos.

"Espero que sepas que el amor no tiene nada que ver con la posesión. Sé que sois una pareja que se quiere mucho, porque soy testigo, pero los dos tenéis que dejar ya los celos a un lado", les aconsejó.