Gianmarco desvela el duro mensaje que le envió Adara en Navidad: "Me está evitando" Ecoteuve.es 26/12/2019 - 18:06 0 Comentarios

El italiano, desolado por la actitud de la madrileña tras la final de 'GH VIP'

Gianmarco Onestini aterrizó este jueves en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde le esperaba María Patiño para recibirlo. El italiano ha regresado a España después de pasar la Navidad en Bolonia con su familia y ha desvelado cómo se encuentra ahora mismo su relación con Adara tras la final de Gran Hermano VIP.

El modelo ha confesado que ha recibido en las últimas horas un mensaje de la ganadora del reality: "Yo le escribí felicidades por la Navidad a medianoche porque fue mi primer pensamiento", confesó dolido Gianmarco, ya que la respuesta le llegó dos días después.

Lea también: El dineral que han ganado Hugo y Gianmarco por hablar de su culebrón con Adara en GH VIP

"María, ¿para ti una persona enamorada, cuando le escribes, te escribe después de dos días?", se cuestionaba Onestini, que reconoció que las palabras de Adara llegaron con un dardo envenenado. "Me atacó diciendo 'a qué juego estás jugando' o algo así", aseguró Gianmarco, al que se le escapó que Adara será la invitada estrella del Deluxe del próximo sábado.

Finalmente, Patiño preguntó al joven por los consejos que le ha dado su familia durante la Nochebuena. "Viéndome cómo estoy, están muy decepcionados ellos también. Yo he apostado todo por ella y su manera de agradecérmelo ha sido evitarme y no considerarme", lamentó mientras la presentadora le confirmaba que Adara no ha vuelto con Hugo tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra. "Podría haberlo desmentido, por lo menos a la persona interesada", reprochó.