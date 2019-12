"Los gays sois muy agresivos": el comentario homófobo de la franquista de la tele en Cuatro Ecoteuve.es 26/12/2019 - 14:31 0 Comentarios

Pilar Gutiérrez explota contra un compañero de 'Ven a cenar conmigo'

Cuatro ha arrancado una nueva edición de Ven a cenar conmigo en la que ha juntado a varios personajes anónimos con otros muy conocidos por el público, como el cantante Omar Montes o Pilar Gutiérrez, llamada popularmente como 'la franquista de la tele'.

La mujer fue protagonista de la primera entrega al provocar arcadas en el ganador de Supervivientes 2019 con su comida. Gutiérrez la vuelto a liar ahora al lanzar un duro ataque contra Pepe, uno de los comensales anónimos del concurso de Mediaset.

Al escucharle hablar en inglés, la defensora de Franco aseguró que ella había sido profesora de inglés y lo felicitó por su buen acento. Sin embargo, lo que parecía un piropo ha acabado con una rajada enorme contra su compañero. "Enseñar a los andaluces era dificilísimo. No les interesa hablar otros idiomas, con el español ya tienen de sobra", declaró la señora.

Pepe, natural de Sevilla, no daba crédito ante lo que decía la madrileña. "No es normal que yo hable y por se andaluz me digas que no sabemos idiomas. Me ha molestado", reconoció el joven antes de enfrentarse a la mujer. "Uy, qué agresivo. ¿Te viene de ser andaluz o de ser gay? Porque los gays sois muy agresivos", aseguró la franquista dejando en shock a todos. "Ha sido homófoba y es ella la que ha sido agresiva", comentó una de las invitadas. "Es una persona mala que quiere hacer daño", sentenció Pepe.