La bronca de Jordi Cruz a Aitana provoca una ola de críticas a 'Masterchef Junior': "¡Qué incoherencia!" Ecoteuve.es 26/12/2019 - 11:38 0 Comentarios

El juez reprendió a la concursante por desperdiciar la carne de un conejo

Jordi Cruz volvió a mostrar su cara más implacable como juez de Masterchef Junior. El catalán no pasó por alto el fallo que cometió una de las concursantes durante la prueba de exteriores y decidió abroncarla para que no lo volviera a hacer en el futuro. No obstante, las palabras del cocinero se le acabaron volviendo en contra por lo que sucedió en el programa pocos minutos después.

Durante el reto por equipos, Aitana se encontró con serias dificultades para limpiar un conejo y terminó tirando la pieza a la basura, lo que provocó el enfado de Jordi Cruz: "Vamos a ver, Aitana, acompáñame un segundito, anda. Cuando utilizamos un producto, como en este caso un conejo, hay que utilizarlo bien. Lo que no se puede hacer, y ya sabes lo que te voy a decir, es...", empezó diciendo el chef mientras era interrumpido por la niña. "Ya lo sé, es que me he equivocado y lo he tirado sin querer", reconoció.

Lea también: La aparición sorpresa de Xisca Perelló junto a Rafa Nadal en Masterchef Junior

A pesar de las palabras de la joven, Cruz siguió con su reprimenda: "No hay excusa. Eso es tirar la comida. Sabes que en MasterChef el desperdicio no nos gusta y tiene consecuencias. ¿vale? Por respeto al animalito, a que el mundo no va sobrado de comida, y por muchas cosas esto que has hecho no se puede hacer nunca. Lo único que puedo hacer yo ahora es tirarlo, y para mí es un drama. ¿Estamos de acuerdo? Venga, a currar", concluyó el juez.

Críticas a Masterchef por sus "incoherencias"

Sin embargo, aunque muchos espectadores aplaudieron el gesto de Jordi Cruz, minutos después la audiencia criticó la hipocresía del programa por lo que ocurrió en las cocinas del talent. Después de que los jueces destacaran los beneficios nutricionales de los cereales, una lluvia de palomitas de maíz cayó sobre los concursantes hasta cubrir de forma considerable el suelo del plató. En ese momento, muchos no entendieron la incoherencia del concurso a la hora de abordar el desperdicio de la comida.

Jordi casi hace llorar a una niña hace 20 minutos por tirar un conejo a la basura.



Ahora el programa les tira miles de palomitas desde el techo al suelo.



Todo correcto #MCJunior — Mokie (@FrancisMokie) December 25, 2019

A ver una cosa. Jordi abronca a Aitana por tirar un conejo pq según le dijo ellos no desaprovechan nada comestible y ahora salen con lo de las palomitas....algo me he perdido....#MCJunior — Roberto Alvarez (@Rober_Alv) December 25, 2019

¿Ese porrón de palomitas que acaban de tirar por medio plató va al mismo contenedor que el conejo que tiró Aitana o como va la cosa? #MalTodoMal #MCJunior — Letrapeuta (@protesto83) December 25, 2019

Incoherencias de este programa #MCJunior riñen a una niña por tirar comida ( conejo ) y luego ellos hacen una lluvia de palomitas pic.twitter.com/e6o5cBo24M — Alicia (@Alicia17355125) December 25, 2019