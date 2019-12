La impactante confesión de Albert en 'Masterchef Junior': "El programa aburre, verlo y hacerlo" Ecoteuve.es 12:03 - 26/12/2019 0 Comentarios

El concursante dejó atónitos a los jueces al decir que quería irse del concurso a la tercera semana

Albert, concursante de diez años de MasterChef Junior, se está convirtiendo en la gran sensación del programa. Si ya sorprendió en su vídeo de presentación confesando ser un gran fan de Cine de barrio, el pequeño ha vuelto a hacerlo con sus últimas declaraciones, que no dejan precisamente en buen lugar al concurso culinario de RTVE.

Albert quiere quedarse en Masterchef Junior exactamente tres semanas, ni más ni menos: "Es que si me quitan nota me puedo ir en la segunda semana y yo me quiero quedar 3 semanas exactas, ni más ni menos. Aburre a veces MasterChef, verlo y hacerlo. Pensaba que hacerlo no me aburriría, pero también un poco", dijo dejando sin palabras a los jueces.

La cara de Samantha era un poema, Jordi Cruz solo podía reírse y Pepe alcanzó a decir: "Te entiendo perfectamente. Ver un poquito MasterChef está bien pero verlo entero... y hacerlo, una semana, dos, tres máximo pero a la cuarta...", dijo irónico el manchego.

El jurado creía que Albert se quería ir por aburrimiento, pero enseguida explicó que era para recibir uno de los regalos que el programa hace a los expulsados. "No, es que quiero tener los regalitos que hacen cuando te vas porque mi ordenador está obsoleto, es demasiado viejo", dijo con su peculiar desparpajo.