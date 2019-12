José Mota, un superviviente en TVE: "No me defino políticamente porque quiero ser libre" David Saiz 26/12/2019 - 10:21 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el humorista, que despedirá el año con su especial de Nochevieja

"Admiro y respeto a Josema Yuste y Millán Salcedo; son unos referentes", dice

"Ignatius Farray y Broncano tienen mucho talento, hacen humor con una verdad arrolladora"

Josema Yuste, Millán Salcedo, doña Rogelia, Ignatius Farray... José Mota reunirá a 50 cómicos en su tradicional especial de Nochevieja que el día 31 emite TVE. En vez de un golpe de Estado, el humorista dará un 'golpe de Gracia' para "devolver a la gente la sonrisa que le han arrebatado por la crispación que existe".

Mota lleva 30 años en TVE y ha hecho 20 especiales de Fin de Año. Es, por lo tanto, una de las caras que más representativas de la cadena pública, independientemente de quién gobierne en Moncloa o quién mande en Prado del Rey.



"No me han pedido favores ni yo se los he pedido a ningún político. A veces me dicen que no me defino políticamente, pero es que no quiero. Me apetece ser libre y opinar lo que considere oportuno", explica a ECOTEUVE.ES.



¿Cómo ha conseguido reunir a Millán Salcedo y Josema Yuste?

Tengo una relación muy bonita con Millán y con Josema hace mucho que somos amigos. Escribí un personaje para Millán que se llamaba Millán del Bosch... pero no pudo hacerlo porque estaba recuperándose de lo que le había acontecido. Sin embargo, estará con Josema para cerrar el especial conmigo.

¿Pero han trabajado juntos, comparten plano...?

Sí, sí. Los dos cierran el especial conmigo.



¿Hubo enfrentamiento entre usted y Martes y Trece o fue una leyenda?

Yo no lo he tenido jamás. Hubo malos entendidos que Millán y yo hemos aclarado. A día de hoy, es uno de mis mejores amigos. Además de admirarle, le quiero y respeto muchísimo. Y a Josema, igual. Son dos genios del humor y unos referentes. Antes de hacer yo los especiales de Fin de Año, ellos allanaron el camino.



¿Ha pensado en proponer a algún político o miembro de Casa Real hacer cameos en el especial?

Acabará pasando, pero todavía no. Las nuevas hornadas de políticos sí han abrazado a la comedia, porque han visto que les permite empatizar con la gente.





¿Algún político le ha felicitado pos sus parodias?



Alfredo Pérez Rubalcaba. Y también me llegó de María Teresa Fernández de la Vega, que me llamó para felicitarme por la parodia que había hecho de ella.



¿Ha incorporado a alguna imitación nueva de políticos en el especial del día 31?

Por un momento se verá a Inés Arrimadas, pero muy rápido.



¿Usted se ve en casa en Nochevieja?



Hacemos lo que hace todo el mundo: cenar y ver. Estás tan pendiente de la cabeza del langostino como del sketch.



¿Cómo ve a los nuevos ídolos del humor, como Broncano o Ignatius Farray?



Tienen un talento maravilloso. Vienen a contar nuevas formas de comedia. Ignatius y Broncano tienen mucho talento, hacen humor con una verdad arrolladora. La vida moderna tiene mucho mérito y les admiro de verdad.



¿Cree que va a recibir críticas por hacer una parodia del 23F?

No es una parodia. El objetivo es quitar hierro a lo que nos agrede y proponer que el humor es un bálsamo para coser heridas y calmar. Humor para recuperar parte del sentido del humor perdido. El humor nos hace libres como ciudadanos y personas.



¿Cuándo comienza a preparar el especial de Nochevieja?

En junio me vino la idea. Fue por el hastío personal de no querer hacer más comedia política. Y este año, a pesar de que transcurre en el Congreso, es el que menos parodia política tiene.







¿Le han llamado para 'Tu cara me suena'?



Me gustaría, pero tengo proyectos que coinciden en el tiempo y me es imposible. Pero es un formato que me parece muy entretenido. Si tuviera tiempo, participaría.



¿Volverá 'La hora de José Mota' en formato semanal a TVE?

Ahora me apetece volcar mi tiempo en la ficción y el cine. Eso no quita que pueda surgir algo. Pero tenéis que entender que llevo muchos años haciendo programas semanales y me apetece hacer otras cosas.



Ana Blanco, Anne Igartiburu y usted son los únicos profesionales que resisten en TVE ante los cambios de Gobierno, presidentes de RTVE... ¿Cómo lo consigue?



Muy sencillo: yo he entendido que el humor vuela por encima de los ideales políticos. He tenido la suerte de vivir de mi trabajo. No me han pedido favores ni yo se los he pedido a ningún político. A veces me dicen que no me defino políticamente, pero es que no quiero, porque me apetece ser libre y opinar lo que considere oportuno. Y si mañana hago un juicio de valor sobre un partido, que no tenga ningún prejuicio...



Además, creo que se puede hacer crítica política y social sin hacer sangre. Tan importante es el 'qué' como el 'cómo'.