Las transparencias de Paz Padilla para competir con Pedroche en las Campanadas: "Ahora es lo que se lleva" Ecoteuve.es 25/12/2019 - 12:52 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco se probó varios looks en 'Mi Nochebuena es la tuya'

Telecinco emitió este martes Mi Nochebuena es la tuya, un especial navideño de Mi casa es la tuya que adelantó en exclusiva ECOTEUVE.ES. En él, Bertín Obsorne se reunió con algunos rostros de la cadena, como Omar Montes o Santi Millán y con Paz Padilla y Jesús Vázquez, presentadores de las próximas Campanadas de Fin de Año en Mediaset.

La conductora de Sálvame aprovechó la ocasión y utilizó a Bertín, Millán y el cocinero David de Jorge como "conejillos de indias" para que la ayudaran a elegir el vestido que lucirá en Nochevieja ante millones de espectadores.

Paz Padilla dejó en shock a sus amigos con el primero de los looks: un vestido de transparencias que dejaba poco margen a la imaginación. "¡Me cago en diez!", exclamó Santi Millán mientras Bertín se llevaba las manos a la cabeza.

El presentador de Got Talent le dio el visto bueno asegurando, en un guiño a Cristina Pedroche, que "es lo que se está llevando en los últimos años". "Un poquito atrevido, ¿no?", comentó el anfitrión, que le recomendó llevar "una rebequita" para evitar coger "una pulmonía". "Si lo llevas, el día 3 estás en la UVI", bromeó Osborne, que la animó a "buscar una telita".

Finalmente, tras probarse uno más "recatadito" y un mono de unicornio, Paz Padilla aclaró que no llevará ninguno de los que había mostrado en el programa. "Será una mezcla de todos los looks que os he enseñado", avanzó la gaditana.