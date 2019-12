Omar Montes, a punto de vomitar con un plato cocinado por la 'franquista de la tele': "Parece comida de gatos" Ecoteuve.es 24/12/2019 - 12:28 0 Comentarios

Cuatro estrenó este lunes una nueva edición de Ven a cenar conmigo en la que juntó a varios anónimos con dos famosos: Omar Montes y Pilar Gutiérrez, conocida como la 'franquista de la tele'. Mediaset volvió a dar voz a la mujer, a la que convirtió en anfitriona de la primera entrega del programa.

La señora ha puesto toda su ilusión para preparar, según explicó, un menú "muy español": de primero una mousse de berenjena, de segundo unos gallos con gambas y chirlas y de postre, unas "crepes borrachitas". La primera de las elaboraciones provocó el rechazo de sus comensales.

En especial de Omar Montes, que estuvo a punto de vomitar nada más probarlo: "Parecía comida para gatos, como vi tanto gato me dio paranoia y no me lo podía comer. Me dieron arcadas, quería devolver de verdad", confesó a cámara el ganador de Supervivientes mientras Gutiérrez le preguntaba por qué no se lo comía. "Es que he merendado tarde", se excusó el cantante.

Durante la velada, Eva y Pepe, dos de sus invitados se escaparon a cotillear en la habitación de Pilar, una decisión de la que se terminaron arrepintiendo. "Ha sido el pasaje del terror", dijo la joven asegurando que el dormitorio apestaba a orina de gato, ya que la mujer tenía el arenero de sus mascotas en el cabecero de la cama.