Marta Sánchez responde a sus 'haters' tras compararse con Rosalía: "Los jóvenes no saben lo que yo viví" 23/12/2019

La cantante aclara en televisión las palabras por las que recibió un aluvión de críticas

Marta Sánchez se ha convertido en uno de los personajes del fin de semana por las polémicas declaraciones que realizó durante una entrevista. "Yo fui la Rosalía de mi generación, un fenómeno social en España", aseguró la cantante, que recibió enseguida un gran aluvión de críticas en redes sociales.

Este lunes, la artista se ha hecho una 'tournée' teléfonica por diferentes programas de televisión con el objetivo de aclarar sus palabras. "Hablé de mi trayectoria y conté cómo era la industria en aquellos tiempos. Madre mía, en mala hora utilicé un nombre [el de Rosalía] para explicar que yo también tuve una época de muchísimo éxito", ha empezado defendiendo en Ya es mediodía.

"Lo que yo fui está escrito ahí, yo no hablo por hablar", recuerda Marta Sánchez. "No pretendo que los jóvenes de hoy en día conozcan mi trayectoria, pero no saben lo que yo viví cuando era muy jovencita, con la edad de Rosalía", ha sentenciado mientras Sonsoles Ónega criticaba la "amnesia generacional" de las redes sociales.

Finalmente, la entrevistada no descartó atreverse a hacer una colaboración con Rosalía. "Soy mariduetos, así que encantadísima por mi parte", declaró.