Las dudas de Adara con Gianmarco y Hugo tras ganar 'GH VIP': "Todavía no ha tomado ninguna decisión" Ecoteuve.es 23/12/2019 - 17:08

Pilu, tía de la concursante del reality, asegura que la joven "está fatal"

La portada de una conocida revista ha provocado un terremoto en la incipiente relación entre Adara y Gianmarco. La ganadora de GH VIP 7 asegura en uno de los titulares de su primera entrevista tras llevarse el maletín que se va a "a vivir" a Mallorca y advierte al italiano de que "tendrá que esperar".

Gianmarco se ha mostrado muy dolido con Adara por la actitud que ha tenido con él desde que salió de la casa. La joven apenas se ha comunicado con él y voló este sábado a su domicilio familiar para reencontrarse con el hijo que tiene con Hugo. El modelo de Bolonia se ha tomado este giro como una ruptura en su romance con la exazafata y este lunes, la tía de Adara ha acudido a Sálvame para aclarar la situación.

"Adara está fatal, todavía no ha tomado ninguna decisión, no ha hablado nada. Simplemente se ha ido a su casa con su bebé. Está intentando llevarlo lo más tranquilo posible y queremos respuestas, soluciones, pero de momento no", ha empezado explicando Pilu, que ha asegurado que "Adara no ha tenido la oportunidad de hablar con Gianmarco".

"Creo que las palabras de Adara se han malinterpretado. Por un lado, Adara no dijo que se arrepentía de haberse besado con Gianmarco, sino de hacerlo dentro de la casa. Ahí ya se le ha crucificado. Adara ha salido de la casa muy enamorada de Gianmarco. Pero es que a Hugo no le tiene que odiar", defendió Pilu.