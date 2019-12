La Sexta desvela la fecha de estreno de 'Lo de Évole' y desempolva 'La Isla' de Pedro García Aguado Ecoteuve.es 23/12/2019 - 14:26 0 Comentarios

El nuevo programa del periodista catalán lanza una nueva promo con Raphael

Atresmedia incluye el reality de aventuras en su catálogo de estrenos para 2020

Atresmedia ha comenzado a promocionar la batería de estrenos que prepara para el año 2020. La cadena ha lanzado varias promos en las que recopila las series y programas que aterrizarán en Antena 3 y La Sexta a lo largo del próximo año.

Uno de los formatos más esperados es Lo de Évole, lo nuevo del periodista catalán tras ceder a Gonzo el testigo de Salvados. La Sexta ha lanzado este domingo el segundo reclamo del programa en el que avanzan la fecha en la que llegará a la pequeña pantalla.

En el anvance, Évole aparece con Raphael: "¡Qué bien que vuelvas por Navidad!", le dice el cantante al presentador. "No, no, por Navidad no. Después de Navidad vuelvo, Raphael", desvela Jordi antes de que el artista replique con un irónico comentario. "A este paso vamos a ver la investidura antes que tu programa".

La Sexta desempolva La Isla de Pedro García Aguado

Otro de los programas que La Sexta ha incluido en su catálogo de estrenos es La Isla. Después de dos años guardado en un cajón, y tras el nombramiento de Pedro García Aguado por el PP como director de Juventud de la Comunidad de Madrid, la segunda edición del reality verá la luz en 2020.

La llegada de esta nueva temporada del formato, que protagonizarán 14 mujeres, no está exenta de polémica, pues la relación entre Aguado y Atresmedia no es precisamente buena.

"Después de 3 años unido a Antena 3, han resuelto mi contrato laboral y, a partir de ahora, estoy en plena disposición para afrontar nuevos retos en televisión y seguir ayudando a la comunidad. Me mantendré fiel a mis principios, educación y valores, aunque aún tenían formatos grabados por mi que emitirán sin tenerme en nómina. Son muy listos", aseguró el presentador tras la decisión de Atresmedia a finales de 2017 de no renovar su contrato.