La oferta de Vox a Bertín Osborne que el presentador rechazó: "Dije que no" Ecoteuve.es 23/12/2019 - 13:21 0 Comentarios

Asegura que ha tenido propuestas de hasta tres partidos políticos distintos

Bertín Osborne suele mostrarse muy beligerante en numerosos asuntos políticos y no es de extrañar que en algún momento le hayan ofrecido entrar a formar parte de algún partido. Así lo reconoció él mismo en Sábado Deluxe, el pasado fin de semana.

Bertín Osborne afirmó que había recibido ofertas de Rosa Díez para UPyD y también del Partido Liberal, de José Antonio Segurado. Pero, más recientemente, también Vox quiso fichar al presentador para sus listas.

"Santi Abascal habló conmigo", explicó Bertín Osborne, que acudió a una comida en la que también estaban Alejo Vidal-Quadras, fundador del partido, y José Antonio Ortega Lara, exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA y uno de los miembros más conocidos de Vox. Además, Bertín Osborne contó que es "amigo de toda la vida" de Espinosa de los Monteros.

Lea también: Exclusiva: Nochebuena en Telecinco con Bertín Osborne, Omar Montes, Paz Padilla y Rappel

"He dicho que no a todos los que me lo han ofrecido. Yo no sirvo", comentó el presentador, que aseguró que con unos está de acuerdo en unas cosas y con otros, en otras. "En todo caso, tendría que fundar un partido yo mismo".