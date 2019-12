El estrepitoso fracaso de la vidente que aseguró saber el Gordo de la Lotería Ecoteuve.es 23/12/2019 - 12:16 0 Comentarios

Elsa Altagracia dijo en 'En el punto de mira' que el premio recaería en el 86.098

En el punto de mira se desplazó el pasado martes a Xinzo de Limia (Ourense) para hablar con Elsa Altragracia, una supuesta pitonisa que aseguraba saber el número del Gordo de la Lotería de Navidad. La mujer explicaba que en 2017 compró dos décimos del número agraciado con el segundo premio y afirmó que adivinó otro en Portugal valorado en 69 millones de euros.

"Veo espíritus, vienen a mi cama y me dicen las cosas", contó la vidente a las cámaras de Cuatro. "Bueno, ellos me dan la intuición, los seres espirituales me dicen las cosas. Esta vez me dijeron 'mañana cuanto te levantes, cuando salgas, en la calle tendrás la numeración'. Salí y cuando salgo del portal la numeración estaba escrita con hilo negro", continuó relatando. Y aunque el programa de reportajes de Mediaset censuró el número, algunos medios locales informaron de que se trataba el 86.098.

La predicción de Altagracia provocó el caos en muchas administraciones a las que acudían interesados en adquirir un décimo con la numeración planteada por la pitonisa. Sin embargo, esta acabó fracasando estrepitosamente, pues el Gordo recayó finalmente en el número 26.590. El 86.098 planteado por la vidente no consiguió ser premiado ni en la pedrea.