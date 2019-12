Natalia, la reportera de TVE que dijo que le había tocado el Gordo y era mentira: "Me he venido arriba" Ecoteuve.es 23/12/2019 - 11:59 0 Comentarios

La periodista matizó después que sí había ganado "un pellizco" pero no el premio máximo

Natalia Escudero se hizo famosa durante unos minutos este domingo, durante la emisión especial de La Mañana de TVE con motivo del Sorteo de la Lotería de Navidad. Desplazada a San Vicente del Raspeig, a un bar donde se habíanm repartido 40 décimos del gordo, la reportera dijo, muy entusiasmada, que ella había comprado uno de ellos.

"¡Yo tengo un décimo. No es broma. Yo hago muchos sucesos y cuando vine aquí compré uno!", explicó eufórica, en directo, mientras hablaba con María Casado. "¿En serio?", preguntó la presentadora.

"¿Qué te crees que es esto? ¡Una fotocopia de mi décimo. Que mañana no voy a trabajar. Mañana no voy!", gritó. La reportera habló con numerosos agraciados mientras la multitud le regaba con champán. "¡Yo tampoco me lo creía, pero no es El show de Truman. ¡Es verdad!". Luego continuó, exultante: "¡No voy a olvidar este número nunca. 16 millones de euros, 40 décimos y uno es mío!".

Era mentira que le hubiera tocado el Gordo: "Me he venido arriba"

A medida que avanzaba el programa, Natalia Escudero protagonizó varias conexiones, pero hubo una en la que tuvo que aclarar que era mentira que le hubiera tocado el Gordo, como había dicho.

"El Gordo, el Gordo no me ha tocado, pero un buen pellizco sí. Eso es cierto. Con la alegría de los premiados del Gordo me he venido arriba porque también me ha tocado un pellizco y eso había que celebrarlo, pero no ha sido el Gordo de 2019", dijo a cámara.

Las explicaciones de Natalia han continuado a través de las redes sociales. En Twitter, la periodista ha pedido "disculpas" a los espectadores que se hayan "sentido engañados".

"Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado", ha escrito. "En mis 25 años de carrera como periodista siempre he ido con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila por mi riguroso y contrastado trabajo . Es triste que natalia escudero sea hoy la periodista manipuladora y mentirosa de Rtve".

"Respeto a todos los profesionales que por audiencia matan, roban testimonios, ficcionan noticias, pero Natalia Escudero jamás se ha prestado a ello. Y quede claro que jamás lo haré. Antes son las personas y su dolor que la audiencia", ha continuado. "Mantengo que mañana no voy a trabajar, primero por que voy a celebrar ese apetitoso pellizco y voy tengo vacaciones".

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



???? Directo ? https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019