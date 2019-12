Gianmarco arremete contra Adara en 'Sábado Deluxe': "Me ha roto el corazón por segunda vez" Ecoteuve.es 22/12/2019 - 12:42 0 Comentarios

El italiano asegura que "está esquivándome y no quiere saber nada de mí"

Gianmarco Onestini se sentó en Sábado Deluxe para esclarecer todo lo que rodea a su relación con Adara Molinero. El italiano está decepcionado tras los últimos acontecimientos ya que apenas han podido hablar. Asimismo, el joven aseguró que "está esquivándome, no quiere saber nada de mi".

La charla que tuvieron Adara y Lara Álvarez parece haber cambiado el rumbo de la pareja. La ganadora de GH VIP 7 desveló que se arrepentía de haberse besado con Gianmarco dentro de la casa por el daño que podía haber causado al padre de su hijo. Además, la madrileña ha confesado en la revista Lecturas que "voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar".

Las duras palabras de Gianmarco a Adara

Onestini desveló a los colaboradores del programa que durante la grabación del debate final del reality show Adara no estaba receptiva: "Fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada". Ante esta situación, el italiano escribió un mensaje a la joven para saber en qué punto estaba su relación y la respuesta de ella fue corta y fría.

Es por ello que Gianmarco pone en duda las palabras de Adara y piensa que podría haberle engañado: "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez". No obstante, no todo quedó ahí ya que Onestini siguió arremetiendo contra Molinero alegando que no se cree sus palabras sobre su enamoramiento.