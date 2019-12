Chiqui y Borja se divorcian tras diez años de relación: "Si se va de España, pues adiós" Ecoteuve.es 21/12/2019 - 12:19 0 Comentarios

La ex concursante de 'GH 10' ha confirmado la noticia a través de las redes sociales

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, ha decidido poner punto y final a su matrimonio con Borja. Tras diez años juntos y con dos hijas en común, la pareja no ha podido superar todos los baches y crisis que han sufrido durante los últimos años.

Asimismo, Sálvame se ha hecho eco de la noticia y ha desvelado que los motivos de la separación son "mucho más graves" de lo que los espectadores puedan pensar. La encargada de confirmar la noticia ha sido Chiqui, quién a través de las redes sociales ha arremetido contra Borja.

"Quiero decir que es cierto que me estoy divorciando. Yo no he hablado nada más. Si se va de España, pues adiós. Como si se va al fin del mundo, me da absolutamente igual", ha escrito la murciana. Además, en otro mensaje ha confirmado que lo hace "por el bien de mis hijas y el mio".

La difícil relación de Chiqui y Borja

Chiqui y Borja han hecho frente a momentos muy difíciles durante su relación: desde infidelidades hasta embarazos difíciles pasando por varios engaños laborales. Siempre habían conseguido superar cada dificultad pero parece ser que todos los baches han desencadenado en este triste final.